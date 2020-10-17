Українська
$ 28,34
33,18
  1. Последние новости Украины

"Крым видел более уродливых существ": Украина затроллила Россию и Путина в Twitter

17 октября, 20:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия в очередной раз назвала аннексированный полуостров своим

В официальном аккаунте Украины в социальной сети Twitter потроллили Россию и ее президента Владимира Путина.

Реклама

Вначале на официальной странице России в Twitter 17 октября были опубликованы фотографии подводных обитателей аннексированного Крыма, при этом оккупанты назвали украинский полуостров российским.

В ответ официальный аккаунт Украины в Twitter написал, что "крымские воды видели более уродливых существ" и прикрепил фотографию Путина в батискафе во время погружения в Черное море.

В тренде
Коронавирус в Украине: зафиксировали самый большой прирост случаев COVID-19

Реклама

Мы также сообщали, что в оккупированном Крыму усугубляется проблема с водоснабжением. Оккупанты надеялись, что сезонные дожди хотя бы частично решат проблему, однако чуда не произошло: судя по космическим снимкам, ни одно водохранилище на полуострове не начало наполняться от осенних дождей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым Twitter Украина аннексия Крыма Владимир Путин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)
Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)Украина
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейк
Маски и коронавирус: в Минздраве опровергли очередной фейкУкраина
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисах
НАТО, Крым и Донбасс: итоги встречи Зеленского и Эрдогана в 10 тезисахПолитика
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу ПутинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять