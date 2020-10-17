"Крым видел более уродливых существ": Украина затроллила Россию и Путина в Twitter

Россия в очередной раз назвала аннексированный полуостров своим

В официальном аккаунте Украины в социальной сети Twitter потроллили Россию и ее президента Владимира Путина.

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Вначале на официальной странице России в Twitter 17 октября были опубликованы фотографии подводных обитателей аннексированного Крыма, при этом оккупанты назвали украинский полуостров российским.

В ответ официальный аккаунт Украины в Twitter написал, что "крымские воды видели более уродливых существ" и прикрепил фотографию Путина в батискафе во время погружения в Черное море.

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Мы также сообщали, что в оккупированном Крыму усугубляется проблема с водоснабжением. Оккупанты надеялись, что сезонные дожди хотя бы частично решат проблему, однако чуда не произошло: судя по космическим снимкам, ни одно водохранилище на полуострове не начало наполняться от осенних дождей.

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