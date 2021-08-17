"Кто не скачет – тот москаль": что Янукович снова наговорил украинцам – тезисы

Бывший глава государства рассказал об историческом моменте для Украины, после которого начался Майдан, переросший в войну

Янукович признается в любви к Украине, но и не против россиян. Коллаж "Сегодня"

Беглый экс-президент Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, записал обращение к украинцам накануне 30-летия независимости Украины. Несмотря на развязанную Россией войну, он все равно настаивает на дружбе с ней и традиционно винит во всем Запад. Приводим вашему вниманию основные тезисы бывшего "гаранта".

Других президентов не критикует

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"Не стану давать оценку действиям руководителей страны … По прошествии трех десятков лет легко высказываться по поводу того, какие ошибки были допущены, и можно ли было их избежать. Каждый из президентов, парламентариев, премьер-министров и членов правительства действовали в условиях конкретных исторических обстоятельств, влиять на которые, а тем более изменять их, они не всегда могли".

Запад испугался союза Украина-РФ

"Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР".

Свобода слова от Януковича

"Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности. Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока. Мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства. Мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика".

Соглашение об ассоциации, с которого начался Майдан

"Под давлением оппозиции и Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания Соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение … Мы решили перенести сроки подписания этого документа в связи с необходимостью более глубоко проанализировать экономическую составляющую соглашения в контексте устранения возможных противоречий для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества с РФ, отвечающего национальным интересам Украины".

Главная "ошибка" Украины

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"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней".

При Януковиче было лучше?

"То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев. Но верьте — все изменится. В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью".

Виктор Янукович – от президента до беглеца

Виктор Янукович в 2002-м и 2006 годах был премьер-министром Украины, а в 2009-м стал президентом. Главой государства он мог даже стать в 2004-м, но тогда его соперник Ющенко через суд добился победы на выборах.

Осенью 2013 года Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, что спровоцировало Евромайдан, который перерос в Революцию Достоинства, после чего был вынужден бежать в Россию. 12 января 2015 года был объявления в розыск Интерполом, но 21 июля того же года розыск приостановлен.

В 2019 году Янукович был приговорен к тюрьме за госизмену. Его признали виновным в том, что он действовал непосредственно с целью добиться оккупации Крыма Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре. В октябре 2020-го суд оставил приговор Януковичу в силе.

Тем временем против Януковича начинают новое расследование. Бывшему президенту вменяют участие в преступном сговоре с экс-главами СБУ и МВД, которые устроили майдановцам террор.