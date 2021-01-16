Куда и как жаловаться на нарушителей языкового закона: инструкция

Как уже рассказывал сайт "Сегодня", с 16 января вступила в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она требует, чтобы общение с потребителями в сфере торговли и услуг по умолчанию происходило на украинском языке, если только сам потребитель не попросит перейти на другой язык.

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За нарушение этих требований компания или физлицо-предприниматель могут быть оштрафованы. Кто будет следить за соблюдением требований закона и как привлечь к ответственности нарушителей – рассказываем в этом материале.

Кому жаловаться

В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорится, что реагировать на нарушения, связанные с применением языкового закона (рассматривать жалобы, штрафовать и т. д.) должен Уполномоченный по защите государственного языка, или языковой омбудсмен.

То есть ни полиция, ни местные органы власти заниматься спорами по поводу языка обслуживания потребителей не будут, им жалобы можно даже не писать.

"Пока законом не предусмотрено, что нарушениями положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будут заниматься какие-либо другие органы, кроме Уполномоченного по защите государственного языка. Например, полиция не имеет функций защиты государственного языка. Чисто теоретически гражданин, заметивший нарушение, может обратиться в полицию. Однако эту жалобу наверняка направят к Уполномоченному. Он на сегодняшний день единственный, кто имеет полномочия осуществлять защиту и контроль за использованием украинского языка как государственного", – объясняет Андрей Иванов, член Ассоциации юристов Украины, старший адвокат практики разрешения споров АО MORIS.

Языковой омбудсмен и сотрудники его аппарата будут сами проводить проверки соблюдения языкового закона в сфере продаж и услуг. Но их штат очень мал – чуть более 30 человек на всю Украину.

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Поэтому предполагается, что еще одним важным каналом получения информации о нарушениях будут жалобы общественных организаций и обычных украинцев.

Как подать жалобу

В аппарате языкового омбудсмена уже сообщили, как нужно действовать, чтобы проинформировать о нарушении языкового закона.

Если продавец в магазине, официант, оператор на заправке или парикмахер не обратились к вам на государственном языке, гражданам рекомендуется в первую очередь напомнить ему о новых нормах и попросить соблюдать закон. Если ваша просьба не выполнена, нужно обратиться к руководителю нарушителя – администратору или директору учреждения, в котором произошел инцидент. Если конфликт удастся уладить на этом этапе, никуда обращаться не нужно. В случае же, когда и руководство заведения отказалось выполнять законные требования, можно написать жалобу на адрес языкового омбудсмена.

Подать жалобу можно несколькими способами:

отправить письмо по почте на адрес офиса языкового омбудсмена: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

отправить электронное письмо на адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или напрямую уполномоченному – kremin@kmu.gov.ua.

зайти на сайт Уполномоченного по защите государственного языка https://mova-ombudsman.gov.ua/ и оставить жалобу, заполнив соответствующую форму. Найти эту форму можно в разделе "Защита языка", в подразделе "Сообщить о нарушении".

Необходимо помнить, что жалобы должна в первую очередь содержать данные о жалобщике (вам ответят, как отреагировали на жалобу).

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Также в жалобе необходимо четко указать, где и когда произошел инцидент, указать известные данные о нарушителе.

Кроме того, чтобы жалоба была не голословной, желательно сопроводить ее доказательствами – видео- или аудиозаписью, рассказами свидетелей.

Как мы уже сообщали, меры воздействия, согласно закону, будут применяться не к исполнителю (продавцу, тренеру, массажисту и т. д.), а к собственнику заведения, в котором нарушают закон. Ведь ответственность за соблюдение норм закона лежит на руководителе. Поэтому информацию нужно предоставлять не о конкретном продавце (не только о нем), а обо всем заведении-нарушителе.

А вот на награду за разоблачение нарушителей языкового закона рассчитывать не стоит. Вознаграждение для жалобщика законом не предусмотрено.

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Впрочем, и нарушители не обязательно будут наказаны штрафом. И даже если им присудят штраф, его можно обжаловать в суде.

"В законе записано, что Уполномоченный по защите государственного языка в случае выявления нарушения составляет акт, и нарушитель в течение 30 дней с момента составления акта должен устранить эти нарушения. Если же в течение года повторно зафиксировано аналогичное нарушение, то будет уже составлен протокол, и этим протоколом может быть присужден штраф за нарушение норм языкового закона. Это решение можно обжаловать в суде. Готовы ли суды поддерживать Уполномоченного, какими будут решения судов – это покажет только практика", – объясняет Андрей Иванов.

О том, есть ли у украинцев способности к языкам, и сколько наших сограждан знают английский, смотрите в сюжете:

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