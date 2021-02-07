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Кулеба: Безвиз с США пока нереален, но есть альтернатива

7 февраля, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинцы смогут ездить в Соединенные Штаты по программам мобильности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что о безвизе с Соединенными Штатами говорить пока не приходится, но благодаря неким "программам мобильности" можно оживить путешествия между нашими странами.

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Об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

В то же время, по словам Кулебы, в будущем Украина обязательно поднимет вопрос безвиза с США.

"Честно вам скажу, сейчас этот вопрос нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет", – объяснил он.

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Тем не менее, министр отметил, что "могут быть программы мобильности", благодаря которым люди смогут больше ездить в США, а американцы, в свою очередь, в Украину.

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Напомним, в интервью одному из американских изданий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме.

Мы также сообщали, что вопрос возможного телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена уже поднимался дипломатами, но его дата пока не установлена, поскольку пока американский лидер сосредоточен на внутренних проблемах.

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США безвизовый режим МИД Украины безвиз Дмитрий Кулеба
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