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Купаемся при -15: где будут самые сильные морозы на Крещение

18 января, 12:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украину пришли настоящие крещенские морозы, хоть и осталось им не долго

На Крещение, 19 января, в Украине все еще будут сильные морозы, ночью будут доходить до -21. При этом почти на всей территории страны без осадков и солнце.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра, украинцы будут традиционно купаться в прорубях. Вот только мороз на этот раз будет по-настоящему крещенский.

  • Киев и область – 13-15 градусов мороза днем;
  • Сумская область – 13-15;
  • Харьковская – 13-15;
  • Луганская – 13-15.

В остальных центральных областях и на севере 11-13 градусов мороза. На юге, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях до -10.

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"Теплее" всего будет на западе, 4-6 градусов мороза, на Закарпатье – 2-4 мороза. При этом снег ожидается в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

А вот ближайшая ночь ожидается очень холодной: по всей Украине от 17 до 21 градуса мороза.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крещение

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погода Крещение прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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