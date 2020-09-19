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Лав стори на съезде "Слуги Народа" в Донецкой области

19 сентября, 19:35

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“Слуга Народа” сделал предложение возлюбленной на партийном съезде

Сегодня в Славянске прямо во время предвыборного съезда "Слуги Народа" в Донецкой области кандидат в депутаты из Краматорска Владимир Алдохин сделал предложение руки и сердца Екатерине Проценко – кандидату в депутаты из соседней Константиновской громады.

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Молодые люди познакомились летом во время обучения в "Школе местного развития" – тренингового проекта для будущих депутатов местных советов от "Слуги Народа".

Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца после знакомства Владимир решил сделать предложение своей избраннице.

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"Так случилось, что во время обучения я стал не только "Слугой Народа", но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!", – с такими словами прямо на сцене Владимир сделал предложение своей избраннице.

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Девушка согласилась. И уже после этого волнительного события призналась, что даже не могла подумать, что ей сделают предложение именно так.

"Я должна была выступать, рассказать о школе. И тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно, я сказала "Да". Мы же любим друг друга", – рассказала Екатерина.

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Молодые люди поведали, что поженятся уже после выборов, чтобы не отвлекаться от избирательной кампании на подготовку свадьбы.

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