Легалайз в Украине: действительно ли "лечебная" конопля опасна

Через инициированный Владимиром Зеленским опрос в Украине в очередной раз ломают копья сторонники и противники использования медицинского каннабиса. Хотя следует сразу уточнить, что такое медицинский или немедицинский каннабис: все зависит от того, кто и как использует коноплю.

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Как сообщает сайт "Сегодня", из нее делают одежду и обувь, давят полезное для человека масло, а химики с медицинской целью давно получают из растения вещества каннабидиол. Оно и играет главную роль в обезболивающих препаратах для тяжелобольных.

Их в Украине около двух миллионов – это более 20 тысяч детей с различными формами эпилепсии, не поддающейся лечению имеющимися препаратами, сотни тысяч онкобольных, более 100 тысяч паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Сейчас лекарства на основе каннабиса разрешены в 44 странах – во многих европейских, Канаде и США. Мы решили разобраться в тонкостях и рисках использования марихуаны.

Известная телеведущая и журналистка Янина Соколова на всю страну призналась, что употребляла запрещенный в Украине наркотик – марихуану, или каннабис, с помощью электронной сигареты.

"Когда я болела раком и была химиотерапия, и постпериод, когда после химиотерапии ты все последствия в виде тошноты, в виде страшной боли, выкручивания суставов, головные боли – то есть, целый пласт проблем. То эта сигарета, которая стоит двадцать с лишним долларов, которой хватило мне на четыре химии – это четыре месяца, каждый месяц двадцать один день химии. Это очень крутой способ обезболивания, не несет за собой никакой побочных эффектов, кроме условной сонливости", – говорит она.

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Кто же эта девушка – звезда-наркоманка или человек, который победил рак при помощи современного подхода к лечению? В стране на эту тему началась большая дискуссия.

"У меня лечится много пациентов, причем молодого возраста, которые даже после однократного употребления марихуаны уходят в острые психотические расстройства. У них дебютирует шизофрения. То есть, это те люди, которые выкурили косячок или полкосячка – неважно", – делится врач-психиатр и заслуженный врач Украины Владислав Сова.

Некоторые врачи-наркологи, работающие с наркозависимыми, уверены в том, что каннабис – это опасный наркотик, который открывает человеку путь к кокаину, героину и куче других веществ, которые приводят к тяжелым последствиям.

"Мы пройдём психологический барьер легализации наркотиков. И наша страна просто превратится в какую-то там Колумбии или другую страну. Мы и так страна третьего мира. И у нас очень нехорошее будущее, если мы легализуем наркотики", – считает психолог-психотерапевт Павел Казарьян.

С другой стороны в обществе распространяются мнение, что медицинский каннабис – это та же конопля, только без психотропного вещества – дельта-9-тетрагидроканабинола. И, следовательно, безопаснее.

"Нету понятия медицинская марихуана. Это чушь. Это специально выдумано для нас, для того, чтоб срабатывала ассоциация – "марихуана – это лекарство". Нет. Лекарство производится из марихуаны, из конопли", – подчеркивает Владислав Сова.

Против марихуаны в Украине выступают отдельные врачи – наркологи, психологи, психиатры – и целые организации. Такие, например, как Международная антинаркотическая ассоциация.

"Мы за легализацию, но не сейчас. Через время, через которое будет готова, скажем так, наша страна. Законодательно будет готова. И все механизмы будут готовы", – говорит руководитель отдела Международной антинаркотической ассоциации Дмитрий Сергеев.

Как все знают, чтобы замерить уровень алкоголя в крови, существуют специальные приборы – мобильные драгеры или лабораторные машины. Однако, количество каннабиноидов ничто не измеряет. Обнаруживают лишь их наличие. И вполне возможно, что кто-то попадет в аварию и не в состоянии наркотического опьянения, потому употреблял каннабис три дня назад, но водительские права у человека все равно отнимут – анализ покажет наличие вещества в крови.

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Сейчас употребление марихуаны разрешено в 34 странах мира. Всемирная организация здравоохранения считает, что классификацию конопли и ее производных следует пересмотреть в международных конвенциях с учетом новых доказательств эффективного использования каннабиса в лечении ряда заболеваний.

Об этом напомнили и участники "Марша свободы", который прошел в минувшую среду, 21 октября, под Офисом президента Украины. Данная акция собирает людей, которые нуждаются именно в лечении, а не в рекреационном потреблении каннабиса.

Некоторые бывшие участники движения даже знали, что умрут и для облегчения страданий им необходимы были препараты на основе каннабиса, которые жестко запрещены в Украине.

"Главное его преимущество в том, что оно снимает целый комплекс побочных и негативных всяких эффектов. Вот которых надо было бы принять целую горсть таблеток и уколов. А так сразу человек избавляться и от тошноты, и от отсутствия аппетита, и от бессонницы. И облегчает спазмы. Спазмы проходят. Боли многие уходят", – говорит координатор движения "Женщины против рака" Нина Резниченко.

Об облегчении страданий умоляют и такие люди, как Наталья Мороцкая, которая с детства страдает от коварного церебрального паралича. Рекомендуемые Минздравом протоколы лечения советуют лекарства, не имеющие такого эффекта, как обычная конопля, уверяет Наталья.

"Масса других лекарств давит на печень. Во-первых. Во-вторых, вызывает зависимость. Как раз те лекарства, которые используют как обезболивающие для онкобольных, они как раз вызывают зависимость. И являются тяжелыми наркотиками. Тогда как марихуана (медицинский каннабис) – не является тяжелым наркотиком", – отмечает женщина.

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"Марш свободы" – это не про легализацию марихуаны для удовлетворения граждан. Это требование облегчить страдания граждан с помощью лекарств из конопли. По этому поводу на акции появляется знаменитый профессор, завотделом общей и молекулярной патофизиологии института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктор Досенко.

"Каннабис – это также лекарственное растение и также оно относится к группе наркотиков. Но в этой группе ничего плохого, ничего такого преступного нет. Это еще один метод лечения определенных заболеваний людей, которые страдают и не имеют соответствующей терапии", – утверждает ученый.

История лечения при помощи марихуаны берет свое начало с работы израильского профессора Рафаэля Мишулама – именно он открыл главное действующее вещество конопли.

Для начала ученые разделили растение каннабис на составляющие. Среди тринадцати веществ только одно имело психотропное действие – это и был тот самый тетрагидроканабинол (ТГК), или вещество Рафаэля Мешулама.

После испытаний на обезьянах и волонтерах, действие препарата вызвало у Мишулама подозрение, что в организме человека есть рецепторы, которые отвечают за контакт с канабиноидами. И действительно, вскоре ученые их обнаружили.

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До этого открытия марихуана во всем мире была под строгим запретом – ее нельзя было даже изучать. И ведущие страны мира, учитывая работу Мишулама, сняли такой запрет и после изучения понемногу начали упрощать доступ к растению.

Но не в Украине – у нас она и по сегодняшний день под жестким запретом. В стране идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступлениям очень стараются. Ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина.

В постановлении Кабинета министров "Об утверждении перечня наркотических средств", все наркотики разделены на три таблицы: в первой собраны все наркотики, которые запрещены к обращению в целом (здесь находится каннабис), а во второй таблице – наркотические средства, оборот которых ограничен (здесь кокаин и морфин).

"Этот медикамент не требует референдума. Он не требует соцопроса. Он не требует того шоу, которое вокруг него выстраивается. Это два указа – указ Министерства здравоохранения и указ Кабинета министров, который вносит этот медицинский препарат в разряд возможных для использования на территории Украины", – считает Владислав Сова.

Зато растение настолько запрещено, что его нельзя даже исследовать в научных учреждениях. Да что там – хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, а больше 5 – уже уголовную.

Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.

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