Пять вопросов от Зеленского. Что ответили украинцы – экзитпол

Вместе с местными выборами сегодня, 25 октября, в Украине состоялся всенародный опрос. Украинцы ответили на пять вопросов от президента Владимира Зеленского. По данным экзитполов, которые провела соцгруппа "Рейтинг", результаты следующие:

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Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

81% украинцев поддержали эту инициативу.

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

45% украинцев поддержали.

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Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

95% украинцев поддержали.

В тренде Ляшко заявил о попытках фальсификации результатов выборов на его округе

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных?

70% украинцев поддержали.

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

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78% украинцев поддержали.

Кроме того, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Николаеве, Виннице, Черкассах.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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