Локдаун в Украине: Радуцкий объяснил, от чего будет зависеть введение

Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, нужно будет вводить локдаун, говорит нардеп

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По словам нардепа, что сейчас нет точных дат введения локдауна. Определение дат будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно заполняемости коек в больницах. По информации Минздрава, на сейчас есть 52 тысячи коек. За последние 8-9 дней загрузка коек составляет 28-29 тысяч.

"Если в такой норме будет, то локдаун нет смысла вводить. Если будем приближаться к 50 тысячам занятых коек, надо будет вводить локдаун, потому что некуда будет класть людей", – уточнил Радуцкий.

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Напомним, Минздрав не вносил предложения о локдауне на рассмотрение Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на его введении на четыре недели.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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