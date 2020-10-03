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Лучшем учителем в Украине стал историк из Залещиков

3 октября, 23:32

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Определился обладатель премии Global Teacher Prize Ukraine

Победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine-2020 стал Василий Дякив из Залещиков Тернопольской области.

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Василий преподает историю, гражданское образование и основы здоровья, имеет звание "Заслуженный учитель Украины", в прошлом году победил в конкурсе "Учитель года", 59 его учеников побеждали в конкурсах Малой Академии наук Украины. Преподает учитель в Залещицкой государственной гимназии уже 24 года. Мечта историка – реформировать систему образования так, чтобы украинский учитель стал примером свободы и ответственности для учеников, говорится на сайте премии.

Претендентов на премию было почти три тысячи – со всех регионов. Больше всего – из Киевской и Днепропетровской областей. Победитель "учительского Оскара" получит 250 тысяч гривен и представит Украину на международном конкурсе.

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школа премия учитель года

Источник: Сегодня

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