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Лучший пилот-истребитель в мире Оксанченко погиб в воздушном бою за Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 13:45
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Светлая память Герою Украины!
Александр Оксанченко. Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Оксанченко. Фото: коллаж "Сегодня"

Полковник Александр Яковлевич Оксанченко погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию РФ. Он стал лучшим летчиком-истребителем в мире, получил звание Героя Украины посмертно.

"Война уносит лучших..." – написал журналист Евгений Агарков на своей странице в Facebook, вспомнив каким был летчик.

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По словам Агаркова, они познакомились шесть лет назад в расположении миргородской бригады, где служил полковник.

"При знакомстве я не знал всех заслуг этого человека... А узнав – не поверил, что он может быть столь скромным.Таких, как он, называют "воздушный ас". Но он тогда сказал: "Воздушный ас – это не статус, а огромная ответственность", – пишет журналист.

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Оксанченко стал одним из лучших учеников и последователей генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Он первым среди военных летчиков истребительной авиации в полном объеме овладел программой фигур высшего пилотажа. Освоил самолеты Л-39, МиГ-21, Су-27. Был дисплей-пилотом на Су-27. В итоге стал одним из лучших пилотов Воздушных сил ВСУ и мастером воздушного боя.

В 2016 году Оксанченко был награжден орденом Даниила Галицкого за работу в зоне АТО и во время оккупации Крыма.

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Известным в мире он стал благодаря регулярным победам на крупнейших мировых авиашоу, где его фактически на каждом соревновании признавали лучшим в выполнении фигур высшего пилотажа. Кроме того, он одержал победу в номинации "Лучший пилотаж среди стран – партнеров НАТО" в Великобритании. Победил в номинации "Открытие года" общегородского открытого рейтинга популярности "Человек года-2016" в Миргороде.

"Этот человек передал свой опыт не одному десятку молодых офицеров. И всегда невероятно радовался, когда его ученики достигали высот. Я не буду удивлен, если в итоге окажется, что тот же легендарный Призрак Киева – это ученик Оксанченко. Героям слава!" - написал Агарков.

Журналист добавил, что было бы справедливо, если бы одному из самолетов Су-27 миргородской бригады присвоили имя Александра Оксанченко, как это в свое время сделали в честь Василия Никифорова, умершему в 2015 году.

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