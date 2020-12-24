Українська
$ 28,46
34,62
  1. Последние новости Украины

Как украинцев будут вакцинировать от коронавируса: Степанов подписал дорожную карту

24 декабря, 18:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

До 2022 года хотят вакцинировать около 50% населения

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В наших планах – охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов", - написал он.

Начало первого этапа запланировано на январь. Точная дата зависит от поставок вакцины.

Как будет проходить вакцинация:

  • вводить человеку препарат будут исключительно по его согласию;
  • иммунизацию проведут на базе кабинетов и пунктов прививок (их в Украине более 11 000);
  • организуют мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации (как в Италии и Германии);
  • кампания по вакцинации в 2021-2022 году будет проводиться в пять этапов.

Этапы вакцинации:

Первый этап (335 000 человек):

  • медики, которые контактируют с больными COVID-19;
  • люди, живущие в интернатах и домах престарелых, а также работники этих учреждений;
  • военные, которые участвуют в ООС.
Реклама

Второй этап (2,3 млн человек):

  • другие медики;
  • люди в возрасте от 80 лет;
  • соцработники.

Третий этап (7,2 млн человек):

В тренде
Как не заразиться коронавирусом на Новый год: советы Минздрава
  • люди старше 65 лет;
  • работники учреждений госбезопасности (спасатели, полицейские, нацгвардейцы, работники СБУ, МВД, ВСУ);
  • учителя и работники сферы образования.

Реклама

Четвертый этап (11 млн человек):

  • люди от 60 до 65 лет;
  • люди от 18 до 65 лет с сопутствующими заболеваниями;
  • осужденные и те, кто находится в СИЗО;
  • другие категории населения из группы риска;
  • украинцы, проживающие в ОРДЛО.

Пятый этап (около 19 млн человек):

  • люди от 18 лет из других категорий;
  • жители ОРДЛО.

Напомним, ранее Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от COVID-19.

Реклама

Кроме того, сообщалось, что Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина Украина коронавирус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
"Конечно же, я где-то что-то совершал": Добкин попросил прощения у КернесаПолитика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 годуЭкономика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина
В Украине стремительно растет курс доллара и евро
В Украине стремительно растет курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять