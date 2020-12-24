Как украинцев будут вакцинировать от коронавируса: Степанов подписал дорожную карту

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В наших планах – охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов", - написал он.
Начало первого этапа запланировано на январь. Точная дата зависит от поставок вакцины.
Как будет проходить вакцинация:
- вводить человеку препарат будут исключительно по его согласию;
- иммунизацию проведут на базе кабинетов и пунктов прививок (их в Украине более 11 000);
- организуют мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации (как в Италии и Германии);
- кампания по вакцинации в 2021-2022 году будет проводиться в пять этапов.
Этапы вакцинации:
Первый этап (335 000 человек):
- медики, которые контактируют с больными COVID-19;
- люди, живущие в интернатах и домах престарелых, а также работники этих учреждений;
- военные, которые участвуют в ООС.
Второй этап (2,3 млн человек):
- другие медики;
- люди в возрасте от 80 лет;
- соцработники.
Третий этап (7,2 млн человек):
- люди старше 65 лет;
- работники учреждений госбезопасности (спасатели, полицейские, нацгвардейцы, работники СБУ, МВД, ВСУ);
- учителя и работники сферы образования.
Четвертый этап (11 млн человек):
- люди от 60 до 65 лет;
- люди от 18 до 65 лет с сопутствующими заболеваниями;
- осужденные и те, кто находится в СИЗО;
- другие категории населения из группы риска;
- украинцы, проживающие в ОРДЛО.
Пятый этап (около 19 млн человек):
- люди от 18 лет из других категорий;
- жители ОРДЛО.
Напомним, ранее Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от COVID-19.
Кроме того, сообщалось, что Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.
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