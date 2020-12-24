Как украинцев будут вакцинировать от коронавируса: Степанов подписал дорожную карту

До 2022 года хотят вакцинировать около 50% населения

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В наших планах – охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов", - написал он.

Начало первого этапа запланировано на январь. Точная дата зависит от поставок вакцины.

Как будет проходить вакцинация:

вводить человеку препарат будут исключительно по его согласию;

иммунизацию проведут на базе кабинетов и пунктов прививок (их в Украине более 11 000);

организуют мобильные бригады по иммунизации и временные центры вакцинации (как в Италии и Германии);

кампания по вакцинации в 2021-2022 году будет проводиться в пять этапов.

Этапы вакцинации:

Первый этап (335 000 человек):

медики, которые контактируют с больными COVID-19;

люди, живущие в интернатах и домах престарелых, а также работники этих учреждений;

военные, которые участвуют в ООС.

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Второй этап (2,3 млн человек):

другие медики;

люди в возрасте от 80 лет;

соцработники.

Третий этап (7,2 млн человек):

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люди старше 65 лет;

работники учреждений госбезопасности (спасатели, полицейские, нацгвардейцы, работники СБУ, МВД, ВСУ);

учителя и работники сферы образования.

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Четвертый этап (11 млн человек):

люди от 60 до 65 лет;

люди от 18 до 65 лет с сопутствующими заболеваниями;

осужденные и те, кто находится в СИЗО;

другие категории населения из группы риска;

украинцы, проживающие в ОРДЛО.

Пятый этап (около 19 млн человек):

люди от 18 лет из других категорий;

жители ОРДЛО.

Напомним, ранее Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от COVID-19.

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Кроме того, сообщалось, что Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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