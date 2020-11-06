Мать Марины Порошенко умирает от COVID-19

Теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умирает от COVID-19. Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"У Марины, моей жены, сейчас умирает мама. Она сегодня потеряла сознание. Я задаю вопрос, почему мы не закупили маски но не оборудовали больницу", – сказал Порошенко.

Он рассказал, что еще пол года назад в Украине должны были закупить маски и оборудовать больницы.

Порошенко призвал восстановить средства коронавирусного фонда изменениями в бюджет.

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"Добавьте туда 38 млрд, и то, что мы должны были сделать в марте, сделайте сейчас. Не дозвониться сейчас на горячую линию, не выезжает мобильная бригада к больному. Люди имеют огромные проблемы. Моя позиция: мы могли сделать с марта гораздо больше вместе. И не сделали", – добавил Порошенко.

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По его словам, именно поэтому значительная часть украинцев или умрут, или останутся инвалидами.

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