МАУ отменяет полеты в Ереван из-за обострения в Нагорном Карабахе

Компания "Международные авиалинии Украины" отменяет перелеты в Ереван из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – заявил гендиректор компании.
Как известно, Армения и Азербайджан объявили военное положение из-за обострения боевых действий в Нагорном Карабахе.
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Каждый обвиняет противника в обстрелах мирного населения. Ереван заявил о 16 погибших и более сотни пострадавших. Азербайджан говорит, что с его стороны пятеро погибших и десятки раненых.
Также стороны публикуют видео уничтожения военной техники:
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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