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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке. Мецгеру вручили новое подозрение

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 14:22
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Кроме препятствования работы журналистов, Мецгера обвиняют и в незаконном удержании людей
Мецгеру вручили новое подозрение
Мецгеру вручили новое подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру вручили новое подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Теперь Мецгеру инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное содержание людей.

"8 октября 2021 года сообщено о новом подозреним одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы"", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как развивались события

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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