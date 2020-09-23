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Медики показали, что происходит с легкими из-за коронавируса: фото

23 сентября, 01:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При COVID-19 легкие покрываются "матовым стеклом"

Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации опубликовало фото, на котором видно, как изменяются легкие человека, который болеет коронавирусной инфекцией COVID-19.

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В комментарии к фотографии говорится, что при коронавирусной инфекции легкие будто покрываются "матовым стеклом".

В верхней части размещенного снимка показаны легкие в нормальном состоянии, внизу – пораженные COVID-19.

Тернопольские медики также сообщили, что если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус.

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"Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы", – говорится в сообщении.

Напомним, американские ученые считают, что люди, переболевшие лихорадкой денге, могут иметь определенный иммунитет к коронавирусу.

Мы также сообщали, что на фоне роста количества новых случаев заражения коронавирусом власти европейских стран могут вернуть жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Тернополь медики легкие коронавирус COVID-19
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