Бартер для выживания: на оккупированном Донбассе люди отдают дорогие вещи за еду

В преддверии седьмой военной зимы для жителей оккупированных территорий Донбасса практически началась катастрофа с продовольством. Не все могут попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы купить продукты. Но очень часто те, кто может, не имеют для этого денег.

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Люди находят разные выходы. Но все чаще пытаются обменять одежду, обувь, бытовые товары, без которых можно обойтись, на продукты. Для обмена используют доступные сервисы бесплатных объявлений.

Что меняют

В особом приоритете – детские смеси и пюре. В отличие от предыдущих лет, сейчас на сайтах бесплатных объявлений появились десятки таких предложений.

Дончане часто предлагают и другой бартер. Например, хотят обменять свои старенькие сапоги хотя бы на 1 литр подсолнечного масла. Среди объявлений мы нашли и такие, которые говорят о крайне бедственном положении некоторых жителей оккупированных территорий.

Например, на днях на одном из интернет-сайтов появилось объявление, где местная жительница пытается обменять два баллончика дешевого освежителя воздуха на мясное пюре.

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В чем главная проблема

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Как мы выяснили, проблема, например, с детским питанием появилась не только из-за безденежья. "За последние два месяца оккупационные администрации не пускают людей с товарами из других регионов.

"В "ДНР" и "ЛНР" есть так называемые республиканские оптовые торговые площадки. Оккупационные администрации хотят заставить предпринимателей делать закупки продуктов, в том числе детских, там. Но продукты там значительно дороже, чем в России и на подконтрольных Украине территориях. А предпринимателю, чтобы заработать, нужно еще раз повысить цену на эти продукты. Предприниматели не хотят идти на такие меры, после чего появляется дефицит таких товаров, а то что есть, стоит очень дорого", – рассказал нам представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Опрошенные нами по телефону дончане рассказали, что бартер "вещи на продукты" стал для них обыденностью с 2015 года. Но в этом году таких предложений действительно больше.

Кроме того, от залоговой техники ломятся полки в ломбардах. Безработица и коронавирус стали "гремучей смесью" для Донецка и причиной колоссального безденежья.

"Недавно от подруги услышала фразу, что роскошью стал маникюр и сделает она его у мастера лишь перед Новым годом. Все это и есть причина того, что люди меняют вещи на продукты", – рассказала нам жительница оккупированной Макеевки Татьяна К. Жительница Донецка Ирина привела нам такой пример: "Мои подруги перестали выбрасывать вещи, у которых сохранился более-менее привлекательный вид. Например, недавно одна из подруг выменяла старенькие, но целые джинсы на духи. Поэтому то, что кто-то меняет старенькие сапоги на 1 литр масла, – таким в Донецке уже никого не удивишь. Мы уже не идем ко дну, мы уже там. Так и живем".

Напомним, на Донбассе, несмотря на перемирие, боевики продолжают совершать обстрелы.

Ранее стало известно, как и почему оккупанты хотят сорвать режим тишины. Подробности – в сюжете.

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