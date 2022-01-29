Мера пресечения днепровскому стрелку и переговоры Зеленского с Макроном — главные новости за ночь

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Получит по заслуге? Днепровскому стрелку выбрали меру пресечения
В Днепре суд избрал меру пресечения солдату Артемию Рябчуку, который устроил стрельбу в воинской части и убил пять человек. Судебное заседание прошло в пятницу, 28 января.
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