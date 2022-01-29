Мера пресечения днепровскому стрелку и переговоры Зеленского с Макроном — главные новости за ночь

Днепровскому стрелку суд избрал меру пресечения, а президенты Украины и Франции провели телефонный разговор

Днепровского стрелка отправили под арест, а Зеленский и Макрон пообщались о Нормандском формате/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Получит по заслуге? Днепровскому стрелку выбрали меру пресечения

В Днепре суд избрал меру пресечения солдату Артемию Рябчуку, который устроил стрельбу в воинской части и убил пять человек. Судебное заседание прошло в пятницу, 28 января.

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Суд избрал меру пресечения Артемию Рябчуку/Фото: Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленский поговорил с Макроном: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам главы Украины, президенты обсуждали прошедшую встречу в Нормандском формате.

Президенты поговорили 28 января/Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня"

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Россия везет к границе с Украиной запасы крови и медматериалов — СМИ

Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы. Это, в свою очередь, в очередной раз доказывает, что РФ может пойти с наступлением на нашу страну.

Россия готова вторгнуться в Украину, если ее президент Владимир Путин примет роковое решение/Коллаж: "Сегодня"

В ближайшее время Байден перебросит войска в страны НАТО Восточной Европы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время отправит войска в страны НАТО Восточной Европы. По его словам, численность войск будет небольшой.

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