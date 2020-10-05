Местами больше 20 градусов, а кого-то ждут дожди: какой будет погода во вторник

Бабье лето продолжает баловать украинцев, но завтра повезет не всем

В Украине 6 октября погода испортится лишь в западных областях, а на остальной территории страны будет сухо и довольно тепло, местами до 23 градусов ,в Крыму и вовсе до +25.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра к нам в западные области атмосферный фронт принесет дожди, местами с грозами. Также мокрая погода ожидается в Житомирской и Винницкой областях.

"Дальше их не пустит восточный мощный антициклон, поэтому на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода. Правда, порывистый юго-восточный ветер быстро разгонит эти туманы. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 11-16 градусов, на востоке 7-10 градусов. А завтра днем ​​в Украине потеплеет до 18-23 градусов, в Крыму до +25. В западных областях местами 16-18 градусов, дожди", – написала Диденко.

В Киеве во вторник облачно, но без существенных осадков, разве что после обеда может немного покапать. Ветер остается южный и периодически порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 13-15 градусов, а завтра днем потеплеет до +20.

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Синоптик предупредила, что в дальнейшем похолодает на 2-4 градуса, пойдет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие или умеренные дожди.

"В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины – там 20 градусов и выше, а прохладнее ожидается погода на неделе в западной части, 13-16 градусов. Север и центральные области получат от осени где-то 15-19 градусов", – резюмировала Диденко.

Как мы уже писали, в Херсонской области пронесся торнадо. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Под удар попал населенный пункт Великая Александровка.

Настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу сентября – прошли сильные дожди и похолодало, но погода снова наладилась. Октябрь нас еще порадует хорошей погодой, но не долго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

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Смотрите в сюжете, что на днях натворила непогода в Житомирской области:

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