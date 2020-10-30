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ЦИК получила первые результаты голосования: в Краматорске пройдут повторные выборы

30 октября, 19:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Только в двух областях не передали документацию территориальным избиркомам

Центральная избирательная комиссия получила первые результаты местных выборов: данные о депутатах 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

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Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, по состоянию на 16:00 установлены результаты местных выборов в восьми городских, 15 поселковых и 41 сельском совете в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых и 47 сельских в 23 областях.

В ЦИК также подчеркнули, что подсчет голосов и составление протоколов избирательными комиссиями завершен, почти все УИК передали документацию территориальным избиркомам.

Пока этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой области – 30 УИК, в Одесской – 27.

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В ЦИК добавили, что в городе Краматорск Донецкой области состоятся повторные выборы городского головы. Нынешний мэр города Андрей Панков получил 37,75% голосов, а его конкурента – самовыдвиженца Александра Гончаренко – поддержали 48,61% горожан.

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Кроме того, вновь избраны городскими головами: в Берегово (Закарпатская обл.) – Золтан Бабяк (нынешний мэр); в Фастове (Киевская область) – Михаил Нетяжук.

Избраны городскими головами:

  • Калуша (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда, член ВО "Свобода";
  • Равы-Русской (Львовская область) – Иван Ивануса, самовыдвиженец;
  • Черноморска (Одесская обл.) – Василий Гуляев от партии "За майбутнє".

Напомним, мы писали, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре.

Кроме того, сообщалось, что второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов. В каких городах может состояться второй тур.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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ЦИК Украина местные выборы
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