Место Вакарчука в Раде занял актер Шараскин – ЦИК

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября признала избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" Андрея Шараскина, который занял место Святослава Вакарчука, сложившего мандат.
Об этом сообщили на сайт ЦИК.
В комиссии отметили, что следующим по очередности кандидатом в народные депутаты в избирательном списке партии "Голос" была Алина Свидерская, но она решила не идти в Раду и не получила депутатский мандат. После Свидерской в списке под № 20 был Андрей Шараскин.
Согласно информации ЦИК, гражданин Украины Шараскин Андрей Андреевич родился 20 сентября 1977 года и в течение последних пяти лет проживает на территории страны. Он является руководителем "Театральной компании Андрея Шараскина", живет в Тернополе.
Шараскин принимал участие в войне на Донбассе в 2014-2016 годах, с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и отличия Президента Украины – медаль "Участник антитеррористической операции".
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