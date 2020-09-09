Международный научно-исследовательский центр открыт на базе AZMOL BP

"ЛАБэксперт" – уникальный для Украины международный научно-исследовательский центр, который создал всемирно известный английский химик Терри Дикен. Расположен лабораторный центр на территории украино-британского предприятия AZMOL BP в городе Бердянске и оказывает услуги не только предприятиям нефтехимической отрасли, но и представителям других промышленных направлений в нашей стране.

Сегодня ни для кого не секрет, что украинский рынок испытаний качества нефтепродуктов и оценки их соответствия переживает не лучшие времена. Цены на испытания низкие, поток заказов умеренный, культура спроса заказчиками и потребителями на нефтепродукты с подтвержденным качеством пребывает, как массовое явление, в глубоком спаде. Отсюда и сложности в приобретении небольшими центрами нового оборудования, найме на работу талантливых, образованных химиков и технологов. Итогом всего этого стало то, что многие из ведущих свою деятельность лабораторий в Украине не имеют возможности оказывать услуги соответствующего уровня.

Неквалифицированные сотрудники, используя устаревшее оборудование и не обладая знаниями современных технических характеристик, выдают абсолютно не соответствующие действительности результаты анализов. Что, в свою очередь, провоцирует сбои в работе целых предприятий, приводит к поломкам и ремонту дорогостоящего оборудования, травмам сотрудников и другим печальным и дорогостоящим событиям. А разбираться с такими "кустарными" химиками приходится в судебном порядке. Мало того, зачастую такие лаборатории убыточны, и взыскать с них какой-то материальный ущерб практически невозможно.

Поэтому открытие в мае 2020 года международного научно-исследовательского центра "ЛАБэксперт" – знаковое событие не только для компании AZMOL BP, но и для всей Украины. Ведь на территории нашей страны нет предприятий с таким современным и дорогостоящим оборудованием, а также настолько квалифицированным персоналом. Эта лаборатория уникальна: в ней проводится более 150 методов испытаний, с помощью которых контролируется качество продукции на каждом этапе производства. Именно "ЛАБэксперт" имеет возможность проводить анализ полного спектра параметров реагентов Adblue, который в Украине больше вообще никем не анализируется, а соответственно, дает возможность продавать на рынке огромное количество некачественного продукта, который ломает оборудование, загрязняет окружающую среду, и наносит огромный вред здоровью человека.

"В нашем исследовательском центре более 200 наименований оборудования для проведения анализов. Например – уникальный для Украины атомно-эмиссионный спектрограф, который позволяет оперативно определить количество примесей в продукте – всего за 35 секунд. Одновременно специалист может провести анализ и определить 73 элемента. Без этого оборудования анализ длится до 2 суток. Уникален и инфракрасный спектрометр, на котором можно изучать строение органических молекул и высокомолекулярных соединений, а также, идентифицировать как природные, так и синтетические углеводороды и их производные с высокой молекулярной массой", - рассказал технический директор AZMOL BP и главный инвестор "ЛАБэксперт" Терри Дикен.

Олег Ярошенко, руководитель государственного предприятия "Научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "МАСМА", одним из первых посетил открывшийся центр:

"Меня впечатлило, что в Украине за счет частных инвестиций создан современный лабораторный комплекс для испытаний и исследований нефтепродуктов. "ЛАБэксперт" – это светлые и просторные лаборатории, современное оборудование, уникальная техническая библиотека и команда профессиональных химиков. На мой взгляд, менеджменту бердянского нефтехимического кластера удалось создать лучший испытательный центр в Украине, который стал в один уровень с аналогичными подразделениями ведущих зарубежных нефтехимических компаний", - поделился своими впечатлениями руководитель ГП "НИИ нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "МАСМА".

Кроме того, он отметил профессионализм и потенциал сотрудников международного исследовательского центра:

"Ситуация на рынке труда с квалифицированными кадрами в области нефтехимии и естествознания в целом, сами знаете, очень сложная. Поэтому нужно отдать должное "ЛАБэксперту", который смог объединить в одной команде пятьдесят высококлассных профессионалов: технологов, химиков-аналитиков, специалистов технического регулирования и стандартизации. Сама атмосфера сосредоточенности, деловитости, дружелюбности, ответственности и ориентированности на внутреннего клиента настраивает на результативность и профессиональный рост".

"Лабораторные исследования – это неотъемлемая и даже центральная часть производства моторных масел и смазочных материалов. Они необходимы для того, чтобы характеристики каждого продукта полностью соответствовали заявленным в паспорте. Именно поэтому контроль качества проводится на каждом этапе производства – от поступления базового масла и присадок на предприятие до фасовки готовой продукции в тару", – рассказал собственник "ЛАБэксперт" Терри Дикен.

Если говорить о нефтехимической отрасли, то в "Лабэксперт" высококвалифицированные лаборанты проводят контроль качества базовых масел и присадок, готовых масел на этапе смешивания и фасовки, анализ отработанных масел, пластичных смазок, СОЖ и гидравлических жидкостей. Для продукции проводятся физические тесты: определяется поведение продуктов при изменениях температур, химические испытания, позволяющие узнать количество химических элементов, примесей и воды в маслах, а также эксплуатационные тесты, во время которых определяется, как смазочные материалы будут вести себя во время использования. Именно здесь опытные химики-технологи из Великобритании и Украины разрабатывают рецептуры новых химических товаров. Возможности "ЛАБэксперта" позволяют использовать его именно как научно-исследовательский центр для создания фундаментальных основ и прорыва в разработке продуктов совершенно новых поколений: с улучшенными эксплуатационными свойствами, гигиенически и экологически безвредных, для уверенно развивающихся отраслей экономики – фармации, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Таким образом сервис уникального для Украины международного научно-исследовательского центра "ЛАБэксперт" сочетает в себе знания и опыт ведущих британских и украинских химиков, инженеров и технологов по диагностике с самыми последними достижениями в сфере химического анализа смазочных масел, пластичных смазок и гидравлических жидкостей в различных сферах применения.

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