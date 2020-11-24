Минюст вводит рейтинг украинских тюрем: пусть конкурируют

Прогресс пенитенциарных учреждений будут отслеживать по специальной системе

Министерство юстиции Украины намерено ввести систему рейтингования для оценки эффективности тюрем.

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Об этом заявил профильный министр Денис Малюська в Facebook.

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем, система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины", – рассказал он.

Малюська уточнил, что система оценки состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.

По его словам, нововведение позволит Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности, как:

финансы;

кадровое обеспечение;

безопасность/режим;

социально-воспитательная работа;

материальные условия содержания;

права человека;

здравоохранение;

государственное предприятие учреждения исполнения наказаний;

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Система учитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

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Малюська уверен, что благодаря рейтингу между тюрьмами возникнет конкуренция, что будет способствовать улучшению пенитенциарной системы в Украине.

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным", - отметил министр.

Напомним, летом Министерство юстиции Украины объявило старт "большой распродажи" тюрем. Первым объектом стал Ирпенский исправительный центр под Киевом.

Также мы сообщали, что Министерство юстиции Украины ввело новую услугу – так называемый "подарочный сертификат" – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО.

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