Минюст вводит рейтинг украинских тюрем: пусть конкурируют

Министерство юстиции Украины намерено ввести систему рейтингования для оценки эффективности тюрем.
Об этом заявил профильный министр Денис Малюська в Facebook.
"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем, система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины", – рассказал он.
Малюська уточнил, что система оценки состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО.
По его словам, нововведение позволит Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности, как:
- финансы;
- кадровое обеспечение;
- безопасность/режим;
- социально-воспитательная работа;
- материальные условия содержания;
- права человека;
- здравоохранение;
- государственное предприятие учреждения исполнения наказаний;
Система учитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.
Малюська уверен, что благодаря рейтингу между тюрьмами возникнет конкуренция, что будет способствовать улучшению пенитенциарной системы в Украине.
"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным", - отметил министр.
Напомним, летом Министерство юстиции Украины объявило старт "большой распродажи" тюрем. Первым объектом стал Ирпенский исправительный центр под Киевом.
Также мы сообщали, что Министерство юстиции Украины ввело новую услугу – так называемый "подарочный сертификат" – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО.
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