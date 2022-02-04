Митинги по всей стране: сторонники стрелка Рябчука планируют массовые акции

Одну из таких групп уже заблокировали

Люди, поддерживающие Рябчука, опубликовали тактику своих дальнейших действий. Коллаж "Сегодня"

В соцсетях появляются группы в поддержку Артемия Рябчука — солдата, расстрелявшего в Днепре 4 сослуживцев и гражданскую женщину. Люди, которые присоединяются к группам, пишут слова поддержки и планируют массовые акции в поддержку стрелка.

Данная информация появилась в группе поддержки Рябчука в соцсетях.

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Подробности

В группе люди, поддерживающие Рябчука, опубликовали тактику своих дальнейших действий. Так, сторонники стрелка планируют митинги в крупных городах Украины – Киеве, Днепре и Одессе.

Митингующие призывают к тщательной проверке во всех военных частях Украины, открытого процесса над днепровским стрелком и расследования в воинской части 3021 Нацгвардии.

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Отметим, одну из таких групп уже успели заблокировать.

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4 часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001, года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Как"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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