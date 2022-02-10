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Могли погибнуть десятки людей! В Ровно спасают машиниста, который не дал поезду сойти с рельсов (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 15:59
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Мужчина сейчас в реанимации с травмами позвоночника и многочисленными ушибами головы и тела
Машинист Александр Назаренко спас пассажиров поезда.
Машинист Александр Назаренко спас пассажиров поезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

В реанимации города Ровно все еще находится машинист Александр Назаренко, спасший 3 февраля десятки пассажиров поезда № 43 Киев – Ивано-Франковск от гибели. Поезд протаранил фуру на железнодорожном переезде, однако ценой собственного здоровья машинист не допустил переворачивания поезда.

Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook, а также пишут в своих соцсетях пассажиры того рейса.

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Как произошло ДТП

3 февраля около часа ночи в городе Дубно пассажирский поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком.

По данным правоохранительных органов, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, обошел шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

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Место аварии. Фото: Нацполиция

Кабина машиниста после аварии. Фото: Суспільне Рівне

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Одна из пассажирок описала, как все произошло:

"Наш вагон был первым, сразу за локомотивом. Уложили детей, сами легли спать, все как обычно. Вдруг ночью – резкое торможение, очень сильные удары, снова торможение, и наконец остановка. С подругой успели подстраховать спящих детей, сами испугаться, но все невредимы. Бегали испуганные проводники, много суеты. Что-то произошло", – написала в Facebook Анна Лебедева.

По ее словам, после ДТП проводница рассказала, что машинист действовал максимально эффективно, быстро сориентировался в ситуации и поэтому поезд не сошел с рельсов.

"Множество людей не поняли, что были в шаге от трагедии", – добавила пассажирка.

Спасенные пассажиры благодарят отважного машиниста. Фото: Анна Лебедева

Также она рассказала, что машиниста вынимали из кабины с серьезным повреждением позвоночника.

Что с пострадавшим машинистом

Александр Назаренко до сих пор остается в реанимации больницы города Ровно. Восстанавливается после операции – двигает конечностями и дышит самостоятельно.

Александр Назаренко со своей супругой. Фото: соцсети

3 февраля он попал в больницу с травмами позвоночника, ранениями лица и ушибами грудной клетки и головы. Его доставили в реанимацию.

"Из-за взвешенных и профессиональных действий машиниста трагедия осталась только в его семье", – отметила пассажирка Анна Лебедева.

Пока пассажиры продолжают благодарить за спасение, коллеги начали собирать средства на лечение 27-летнего машиниста. Поддерживают и его супругу Викторию, с которой Александр вступил в брак прошлым летом. Семьи нужны средства на лечение и последующую реабилитацию.

Фото: скриншот из чата железнодорожников

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