Moneyveo закупила в украинские больницы аппараты ИВЛ для борьбы с COVID-19

После того, как в Украине объявили пандемию COVID-19, социально ответственный бизнес выделил материальную помощь для поддержки врачей и медицинских учреждений. Компании приобрели оборудование для украинских больниц.

Так, финтех-компания Moneyveo закупила 3 аппарата искусственной вентиляции легких S1200 экспертного класса. Оборудование имеет сенсорный экран, который отображает параметры вентиляции, тревожную информацию и колебания. Аппараты установили в Киевской городской клинической больнице №9, Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице и Черновицкой областной клинической больнице.

"С марта текущего года наше подразделение интенсивной терапии работает с пациентами с осложненным течением коронавирусной инфекции. В начале пандемии у нас не было аппаратов ИВЛ высокого класса. С помощью компании Манивео мы улучшили наши возможности в оказании помощи самым тяжелым пациентам с коронавирусом. Все врачи-анестезиологи подразделения анестезиологии, интенсивной терапии и политравмы благодарят Манивео за возможность работать на профессиональном аппарате", — делится исполняющий обязанности генерального директора ОКНП "Черновицкая областная клиническая больница" Цинтар Сергей Аврелович.

Как заявили в больнице, аппарат искусственной вентиляции легких даже после окончания пандемии спасет еще не одну сотню жизней.

"Наше инфекционное отделение круглосуточно принимает пациентов с COVID-19. Очень часто больным необходима кислородная поддержка. Аппаратов высокого класса мало, но благодаря фондам, спонсорам и волонтерам мы получаем необходимое оборудование. От имени администрации КНП КМКЛ №9 и всех наших сотрудников благодарим Манивео за такую неоценимую помощь", — комментирует заместитель директора по медицинской части Киевской городской клинической больницы №9 Ключникова Ольга Александровна.

Напомним, Moneyveo помогает реабилитировать украинских бойцов, финансирует строительство центра для проживания онкобольных детей "Дача". Также для борьбы с COVID-19 компания передала 100 медицинских щитков работникам Бориспольской больницы интенсивного лечения и Винницкой городской клинической больницы №1.

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