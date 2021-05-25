Українська
$ 27,43
33,49
  1. Последние новости Украины

Мощные ливни и пожарная опасность: где погода не порадует украинцев (карта)

25 мая, 17:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На западе и в центральных областях синоптики ожидают мощные ливни с грозой, а в некоторых – чрезвычайный уровень пожарной опасности

В среду, 26 мая, погода будет переменчивой: в одних регионах Украины синоптики ожидают сильные дожди, а в других чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины и в центральных областях синоптики прогнозируют мощные ливни с грозой. Температура днем будет достигать от 20 до 24 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 9 до 13 градусов.

В большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В регионах днем температура будет достигать 24-28 градусов тепла, а ночью жара спадет до отметки 14 градусов.

В тренде
Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в среду
В тренде
Жара и дожди: кого порадует, а кого огорчит погода во вторник (карта)
Прогноз погоды на 25 мая
В тренде
Разбавленный "кофе" вместо воды: жители Крыма показали, что льется из кранов
Вода в Симферополе имеет цвет кофе
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторник
Циклон уходит из Украины: как изменится погода во вторникУкраина
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь
Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночьУкраина
Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в среду
Циклон снова накроет часть Украины – как изменится погода в средуУкраина
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Redmi Note 10 5G – новый герой Mi Flash Live на allo.ua
Redmi Note 10 5G – новый герой Mi Flash Live на allo.uaУкраина
Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшего
Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшегоЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять