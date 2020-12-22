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Мутация COVID-19 в Британии: украинцам рекомендуют пока не ездить в Лондон

22 декабря, 01:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Уже находящимся в Великобритании советуют быть осторожными

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию из-за ситуации с распространением в Великобритании нового мутировавшего вида коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

"Зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании... Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами", – уточнили в министерстве.

Украинцам, которые уже находятся в районах Великобритании, где наиболее распространен коронавирус, рекомендуется быть внимательными и осторожными и соблюдать требования местных органов власти.

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В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в МИД советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании.

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Напомним, Украина пока не будет останавливать воздушное сообщение с Великобританией из-за распространения там нового мутированного штамма коронавируса COVID-19, поскольку полеты в Британию украинцев и так ограничены из-за визового режима между странами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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Великобритания Лондон мутация коронавирус МИД Украины
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