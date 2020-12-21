Мутация коронавируса: подействует ли вакцина и нужно ли бояться переболевшим

Вирусы постоянно мутируют – это норма. И нет доказательств, что именно новый штамм COVID-19 приводит к тяжелым последствиям у пациентов. Так украинцев успокаивают в Центре общественного здоровья.

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Будет ли вакцина эффективной против нового штамма и могут ли его подхватить те, кто уже переболел коронавирусом, разбиралась журналист новостей "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

Журналистка опросила ведущих специалистов страны в области медицины, которые заверили, что новый штамм коронавируса на действенность вакцины никак не повлияет. В Национальной академии наук, где активно изучают проблемы и последствия распространения коронавируса не только в Украине, но и в мире, говорят – причин для волнения нет.

Авторы: Людмила Гаврилюк, Андрей Шишлов Видео: Сегодня

"Эта мутация не затрагивает С-протеин, то есть она не отразится на специфичности вакцины. Вакцина будет действенной", – говорит доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Александр Комиссаренко.

Новый штамм действительно значительно быстрее распространяется между людьми, чем предыдущие два штамма коронавируса, но в то же время он не настолько жесткий, как его предшественник, из-за которого Украину закрыли на полный локдаун в марте.

"Его распространенность значительно больше – на 70%, а может и больше, чем того, который был до этого. Но, к счастью, он не является более летальным и не вызывает более тяжелого течения заболевания", – добавляет Комиссаренко.

Вакцинация в Великобритании никак не повлияла на мутацию коронавируса. Вирусы всегда мутируют – такова их природа. Более того, появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо.

"Сама по себе мутация не должно нас пугать. Эти процессы, они происходили все время. Новые штаммы – они будут появляться, потому что это естественный процесс", – рассказала пульмонолог Светлана Гук.

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И те, кто уже болел коронавирус, могут заразиться повторно, новым штаммом. Поэтому после выздоровления не стоит спешить снимать маски.

"Ваш иммунный ответ к новому штамму, возможно, не такой, он не может 100-процентно совпадать, так как этот ген у него мутировавший, но тем не менее какие-то частички совпадают, и ваш иммунный ответ, возможно, на 70 процентов будет способен бороться с новым штаммом", – добавила пульмонолог.

Пока неизвестно, чем способы передачи нового штамма коронавируса отличаются от COVID-19. Над этим сейчас работают ведущие мировые ученые – результаты обещают обнародовать в ближайшие недели.

Пока единственной защитой являются маски и социальная дистанция.

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