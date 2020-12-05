На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасности

В воскресенье, 6 декабря, на акватории Азовского и Черного морей ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"​​6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 метров в секунду, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – говорится в сообщении.

На портах Бердянска и Мариуполя ожидаются порывы ветра 25-30 метров в секунду и волны в полтора метра. Синоптики объявили третий уровень опасности – оранжевый.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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Кроме того, антициклон Xavier прикроет Украину от дождей и снега. В страну в декабре заглянуло небольшое потепление.

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