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На Донбассе украинские военные начали пользоваться новым иностранным оружием – что особенного (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 21:01
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За учениями также следил командующий ООС Александр Павлюк. Говорит, и сам хотел выстрелить из такого современного оружия, но важнее, чтобы солдаты тренировались

В зоне ООС наши воины пробуют пользоваться недавно переданными нам американскими гранатометами и шведскими NLAW.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Шведские гранатометы NLAW, что нам передала Великобритания, уже в боевых частях на Донбассе. И сегодня в зоне ООС украинские десантники попробовали эти гранатометы на практике.

По легенде бойцы должны уничтожить танки врага, которые наступают на наши позиции. Украинские военные на бронемашине выдвигаются на позиции и за считанные секунды готовы стрелять. В результате все цели уничтожены.

NLAW очень прост в использовании – действует по принципу выстрелил и забыл. Гранатометчику только нужно навести на цель, подождать 5 секунд и дальше NLAW сделает все сам. Шансов у вражеских танкистов почти нет. Наши бойцы говорят, что учились 4 дня, но на самом деле освоить это оружие можно гораздо быстрее.

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"Любого солдата можно научить, и он станет полноценным оператором данного вида вооружения", – говорит десантник Степан.

Кроме того, наши бойцы тренировались стрелять еще из одного иностранного вооружения – противобункерный гранатомет М141, его Украине передали американские партнеры. Он способен разбивать бетонные укрепления врага – доты и бункеры. И снова – выстрел и цель уничтожена.

"По моим впечатлениям, это лучше применять в наступательных действиях. Если противник сидит в бункере или окопе – можно эффективно выйти и поразить эту цель", – отметил десантник Эдуард.

За учениями также следил командующий ООС Александр Павлюк. Говорит, и сам хотел выстрелить из такого современного оружия, но важнее, чтобы солдаты тренировались. Эти гранатометы значительно усилили боеспособность и эффективность наших вооруженных сил.

"Это то, что нужно для вооруженных сил. Не только то, что осталось от советского союза, а именно новые технологии, существенно сохраняющие наш личный состав от поражения противника", – добавил командующий ООС Александр Павлюк.

Уже на днях учения с иностранным оружием продолжатся. Бойцы отработают десантирование из геликоптеров и выстрелы из этих гранатометов.

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