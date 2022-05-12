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На границе с Приднестровьем ранили полицейского (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 15:46
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В копа выстрелили из гладкоствольного охотничьего ружья. Сейчас он в больнице
Полицейского ранили из ружья. Фото: коллаж "Сегодня"
Полицейского ранили из ружья. Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из населенных пунктов примыкающего к границе с Приднестровьем Раздельнянского района Одесской области задержали мужчину, который ранил полицейского. Это произошло при проведении контрдиверсионных мер. В результате погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Детали

СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводили контрдиверсионные боевые меры по выявлению лиц, связанных с криминалитетом и "русским миром".

Во время отработки одного из адресов мужчина, который увидел приближение ко двору представителей спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

При задержании злоумышленника ранения получила его жена. Женщина до прибытия скорой помощи умерла от кровопотери, а полицейского доставили в больницу и прооперировали. Сейчас он нуждается в переливании крови.

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Злоумышленника задержали

Мужчину задержали в процессуальном порядке. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

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Мужчину, который выстрелил в копа, задержали. Фото: Нацполиция

Ударили ножом и стреляли: в Николаеве жестоко избили полицейского

В Николаеве избили полицейского во время конфликта на улице. Правоохранитель находился вне службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 22:15 в районе пересечения переулка Центральный и улицы Фрунзе.

Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили и задержали 40-летнего злоумышленника на следующий день после совершения им преступления. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

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