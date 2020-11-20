На открытии крупнейшего Центра техники "ЦЕ ТЕ" в Киеве в сети "Эпицентр" стартует акция Black Friday

23 ноября в Киеве в обновленном инновационном формате откроется Центр техники «ЦЕ ТЕ» на первом этаже торгового центра «Эпицентр» на улице Берковецкая, 6-В

На открытии магазина стартует акция Black Friday: в течение недели в "ЦЕ ТЕ" можно будет приобрести почти 4000 наименований товаров с экономией до 60%. Покупатели, которые совершат покупку на сумму свыше 1500 грн с картой "Выгода", смогут дополнительно выбрать скретч-карту с экономией 90% на один из товаров указанной категории (телевизоры, стиральные машины, смартфоны, мелкая бытовая техника и т.п.).

Переформатированный Центр техники "ЦЕ ТЕ" на Берковецкой стал крупнейшим магазином потребительской электроники и бытовой техники сети в столице. В нем значительно увеличен модельный ряд смартфонов, технологических гаджетов и электротранспорта. На торговой площади почти в 2000 кв. м расположены 60 бренд-зон мировых производителей техники, среди них SAMSUNG, APPLE, LG, JBL, MIELE, ELECTROLUX, TOSHIBA, PHILIPS, DELONGHI, DYSON и многие другие.

Для геймеров оснащен отдельный gaming-корнер с товарами известных брендов игровой индустрии, где можно бесплатно поиграть в Play Station, а поклонники кофе оценят большую кофейную зону с возможностью тестирования приготовления напитков на технике лидеров рынка.

"В результате реновации мы реализовали лучшие технологически инновационные решения. Обновлено оборудование и качественно изменен дизайн организации пространства – новое зонирование различных групп товаров, experience- и бренд-зоны. В сочетании с максимально широким ассортиментом, отдельными кассами на территории Центра техники "ЦЕ ТЕ" и дополнительным выбором товара с помощью виртуальной витрины онлайн-магазина Epicentrk.ua это позволит сделать покупки и пребывание в магазине максимально комфортным", – убежден Александр Величко, руководитель направления бытовой техники ООО "Эпицентр К".

На площади 150 кв. м размещены зоны вентиляции и климатической техники для дома: увлажнители, очистители, осушители воздуха и обогреватели. Увеличилась зона ухода за домом: представлен широкий модельный ряд роботов-пылесосов и популярных стиков. В бьюти-корнере собраны самые трендовые товары для ухода за волосами и телом. Представлен самый большой выбор вытяжек, встроенной и крупногабаритной бытовой техники: холодильников, стиральных машин и многое другое.

В общей сервисно-информационной и расчетно-кредитной зоне покупатели могут получить всю необходимую информацию, рассчитаться за выбранный товар, заказать дополнительные услуги и сервисы (доставку, подключение и настройку товара), а также, по желанию, оформить кредит или рассрочку. Центр техники "ЦЕ ТЕ" сотрудничает с 8 банками-партнерами, которые поддерживают продажа товара в кредит.

Дополнительное преимущество для покупателей "ЦЕ ТЕ" – это возможность воспользоваться программой лояльности "Выгода" сети "Эпицентр" и потратить баллы, накопленные на карте, на покупки в торговом центре.

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