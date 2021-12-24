Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На украинской границе огромные очереди из машин: мы узнали причину (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 11:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Въезда в Украину ждали полтысячи автомобилей
Машины стоят в очереди по 6-7 часов / Коллаж "Сегодня"
Машины стоят в очереди по 6-7 часов / Коллаж "Сегодня"

К украинской границе на польских пунктах пропуска выстроились километровые очереди. Полтысячи автомобилей ждали въезда в Украину в Медице и Корчеве.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Подробности

Ажиотаж связан с тем, что украинские гастарбайтеры возвращаются домой на новогодне-рождественские праздники. В очереди они стоят по 6-7 часов.

"Проедем 2-3 метра и час простаиваем. Очень медленно. Мы не рассчитывали, что будет так долго. Пищей не запаслись. Бензина уже немного, потому что холодно. Всю ночь греемся. Мы рассчитывали на поезд из Львова в Одессу, но уже вижу, не успеваем. Не знаю, как будем добираться домой", – рассказал одессит Игорь Лапин.

Сбой транспорта и пробки: что происходит на дорогах Киева

В Киеве утром 24 декабря задерживается движение некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Реклама

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна проводиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять