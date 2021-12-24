На украинской границе огромные очереди из машин: мы узнали причину (видео)

Въезда в Украину ждали полтысячи автомобилей

Машины стоят в очереди по 6-7 часов / Коллаж "Сегодня"

К украинской границе на польских пунктах пропуска выстроились километровые очереди. Полтысячи автомобилей ждали въезда в Украину в Медице и Корчеве.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Ажиотаж связан с тем, что украинские гастарбайтеры возвращаются домой на новогодне-рождественские праздники. В очереди они стоят по 6-7 часов.

"Проедем 2-3 метра и час простаиваем. Очень медленно. Мы не рассчитывали, что будет так долго. Пищей не запаслись. Бензина уже немного, потому что холодно. Всю ночь греемся. Мы рассчитывали на поезд из Львова в Одессу, но уже вижу, не успеваем. Не знаю, как будем добираться домой", – рассказал одессит Игорь Лапин.

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