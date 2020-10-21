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Началась самая сильная магнитная буря 2020 года: как пережить (видео)

21 октября, 11:22

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Украинские врачи боятся увеличения количества инфарктов и инсультов в ближайшие дни

На планету обрушилась самая сильная магнитная буря 2020 года. Медики говорят, что люди будут страдать от головной боли, усталости и апатии. А еще от обострения хронических болезней. Новости "Сегодня" выяснили, что угрожает украинцам и что делать.

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Штормит за миллионы километров от нас, а мы ощущаем, и достаточно сильно. Больше всего страдают метеозависимые люди. Кардиологи бьют тревогу. Говорят, что в дни магнитных бурь особенно плохо тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. И что увеличивается количество инфарктов и инсультов.

Магнитная буря начинается сегодня, а продлится до субботы. Ее вызвали вспышки на Солнце. Но в воскресенье будет самый мощный удар. После него еще несколько дней магнитосфера будет неспокойной.

"Когда мы выключаем электрическую сеть, у нас дома или где-то прерываем электрический ток, возникает искра. Представьте искру невероятных размеров", – объясняет происходящее биофизик Виктор Жуков.

Октябрьская магнитная буря будет такой мощный, что может навредить даже здоровым людям, предупреждает ученый.

"То, что происходит такая колоссальная геомагнитная буря, – это странно. Сейчас Солнце переходит в свое спокойное состояние. Обычно такие сильные бури происходят когда Солнце активно, а оно сейчас пассивное", – говорит биофизик.

Врачи рекомендуют в ближайшие дни быть максимально внимательным к своему самочувствию. А еще выполнять простые действия, которые облегчат прохождение через магнитную бурю:

  • больше гулять на свежем воздухе;
  • отказаться от алкоголя и кофе;
  • достаточно спать;
  • держать под рукой нужные медикаменты.
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Напомним, ранее мы писали о том, кто подвержен метеозависимости и какие риски она несет.

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магнитная буря

Источник: Сегодня

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