Нацполиция получила "шпионские" авто: когда "Фантомы" выедут на дороги

Во внедорожники Skoda Kodiaq, которые Национальная полиция Украины закупила для патрульной службы, уже интегрируют систему "Фантом" для контроля скорости движущихся автомобилей

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", об этом на брифинге 29 декабря заявил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что данная система "Фантом" и система автоматической фиксации должны работать совместно и в комплексе. При этом подобные автомобили уже давно используются для патрулирования на дорогах в других странах.

Когда украинские патрульные получат новые "Фантомы", они смогут при их помощи останавливать нарушителей на дорогах и привлекать их к ответственности. При этом система фиксации нарушений будет работать по ходу патрульного авто, навстречу и даже cзади.

На вопрос о том, когда эти авто выедут на дежурство и случится ли это в первом квартале 2021 года, Билошицкий ответить затруднился.

"Наразі ці автомобілі є першими тестовими чотирма зразками. Зараз ще треба вирішити багато технічних і реєстраційних моментів (в тому числі й повірка на обладнання і саму систему). Тому коли це буде зроблено, ми вам повідомимо", – сказал он сайту "Сегодня".

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Как мы уже сообщали, распознать "шпионские" авто патрульных, которые будут ловить лихачей, на дорогах будет невозможно – это будут обычные машины, оборудованные специальным прибором.

Кроме того, в следующем году планируется увеличить в десять раз количество камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

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