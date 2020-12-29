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Нацполиция получила "шпионские" авто: когда "Фантомы" выедут на дороги

29 декабря, 15:20

Игорь Серов , Стас Кожемякин

Скоро полихачить на украинских дорогах станет еще сложнее

Во внедорожники Skoda Kodiaq, которые Национальная полиция Украины закупила для патрульной службы, уже интегрируют систему "Фантом" для контроля скорости движущихся автомобилей

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", об этом на брифинге 29 декабря заявил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что данная система "Фантом" и система автоматической фиксации должны работать совместно и в комплексе. При этом подобные автомобили уже давно используются для патрулирования на дорогах в других странах.

Когда украинские патрульные получат новые "Фантомы", они смогут при их помощи останавливать нарушителей на дорогах и привлекать их к ответственности. При этом система фиксации нарушений будет работать по ходу патрульного авто, навстречу и даже cзади.

На вопрос о том, когда эти авто выедут на дежурство и случится ли это в первом квартале 2021 года, Билошицкий ответить затруднился.

"Наразі ці автомобілі є першими тестовими чотирма зразками. Зараз ще треба вирішити багато технічних і реєстраційних моментів (в тому числі й повірка на обладнання і саму систему). Тому коли це буде зроблено, ми вам повідомимо", – сказал он сайту "Сегодня".

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Как мы уже сообщали, распознать "шпионские" авто патрульных, которые будут ловить лихачей, на дорогах будет невозможно – это будут обычные машины, оборудованные специальным прибором.

Кроме того, в следующем году планируется увеличить в десять раз количество камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

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ПДД превышение скорости патрульная полиция Нацполиция Алексей Белошицкий

Источник: Сегодня

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