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Накопительная агрессия? Почему украинцы поддерживают избиение Шуфрича – ответ психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Тамара Добудогло Тамара Добудогло Психолог
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19 февраля, 13:14
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В качестве реакции на происходящее пользователи Сети не только одобряют действия Юрия Бутусова, но и уже успели поделиться смешными мемами. Рассказываем, почему
Нестор Шуфрич снова угодил в драку
Нестор Шуфрич снова угодил в драку / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в эфире "Свобода слова" с Савиком Шустером на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов накинулся на народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Завязалась драка. Конфликт произошел в тот момент, когда Шуфрич говорил о том, что в Украине живут люди, которые говорят на разных языках – украинском, венгерском и на русском.

Журналист подскочил к депутату, ударил его в лицо и свалил на пол. Драка длилась около минуты, гости студии вместе с ведущим пытались разнять мужчин. После стычки у Шуфрича и Бутусова были поцарапаны лица.

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Интересно, но в момент самой драки люди в студии начали аплодировать, поддерживая действия Бутусова. В зале отчетливо было слышно, как один из гостей выкрикнул:

Вали Нестора!

После схватки депутата и журналиста Савику Шустеру пришлось даже успокаивать людей в студии, так как многие поддерживали действия Бутусова. Мы решили разобраться с психологом Тамарой Добудогло в реакции украинцев на избиение Шуфрича.

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Это абсолютно адекватная реакция. Люди достаточно длительное время находятся в напряжении. Сначала это было связано с пандемией, теперь с вторжением России в Украину. Вот эта неизвестность того, что будет завтра, очень утомляет, создает давление, напряжение и постоянный сопутствующий негатив, – комментирует психолог.

Эксперт рассказывает, что всплеск на постоянную необходимость терпеть – это нормально. В какой то момент никто не может выдержать внутреннего давления и, соответственно, происходит эмоциональная разрядка. Чаще всего это происходит через выплеск агрессии – это самый простой и быстрый способ.

Отдельно взятый человек может найти конструктивный выход из этого напряжения. Если же мы говорим о массах, о коллективном сознании, тогда всплеск агрессии – это бунт, это протест, это выход с транспарантами, это драки и крики.

Психолог отметила, что люди помнят, что в свое время Шуфрич поддерживал Виктора Януковича, от которого народ и так настрадался. Сейчас, в это напряженное время, на Шуфрича люди могут реагировать ярче, чем на любого другого классического политика.

Ко всему, Нестор человек эмоциональный, несдержанный, плохо контролирующий свои речи, он быстро заводится и склонен к конфликтам. Поэтому он действует на людей как раздражитель, – подчеркнула Тамара Добудогло.

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