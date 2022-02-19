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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сотрясение мозга и другие травмы. Мы собрали все драки Шуфрича за последние годы

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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19 февраля, 12:03
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За последние 18 лет политик более десятка раз был замешан в драках
Нестор Шуфрич замечен в самых зрелищных драках
Нестор Шуфрич замечен в самых зрелищных драках / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина 24 журналист Юрий Бутусов устроил драку с народным депутатом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Это не первый конфликт, в который попадает Шуфрич. Сайт "Сегодня" расскажет про самые яркие из них.

2004 год

В октябре 2004 года Шуфрич в одиночестве пытался противостоять ворвавшимся в ЦИК оппозиционерам. Которые требовали участия в заседании, посвященном открытию избирательных участков в России. Драка была зрелищная.

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2005 год

23 января 2005 года Шуфрич появился на майдане Незалежности для того, чтобы поддержать установивших там палатки сторонников экс-президента Украины Виктора Януковича. После драки с одним из сторонников нового президента он получил сотрясение мозга.

В мае 2005 года защищая своего однопартийца Ивана Ризака, в момент перевода из Ужгородского кардиоцентра в СИЗО, Шуфрич был избит сотрудниками правоохранительных органов.

2008 год

15 февраля 2008-го Шуфрич в очередной раз отличился в отстаивании прав VIP-заключенных. В результате сотрудники спецназа "уронили" на Шуфрича автомобиль, которым депутаты пытались заблокировать дорогу "воронку".

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20 ноября 2008 года Шуфрич вошел в кабинет, где работал Николай Рудьковский – на улице Ивана Мазепы, 26, и несколько раз ударил его в лицо, после чего покинул помещение.

2009 год

8 июля 2009 года в кинотеатре "Зоряный" Шуфрич ударил зампреда Партии Регионов, близкого приближенного премьера Януковича Сергея Левочкина кулаком в лицо.

11 декабря 2009 года во время программы "Шустер Live" в коридоре студии Нестор Шуфрич подрался с министром внутренних дел Юрием Луценко.

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2014 год

30 сентября 2014 года Нестор Шуфрич на пресс-конференции в Одессе завязалась потасовка, в ходе которой Шуфрич получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

А после в Николаеве его забросали яйцами. Местные активисты кричали: "Вон из Николаева", "Чемодан, вокзал, Россия". Охранникам пришлось закрывать его зонтами.

В декабре 2014 года Нестор Шуфрич завязал потасовку с лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

2018 год

20 декабря 2018 года Нестор Шуфрич подрался прямо на трибуне парламента с замглавы фракции "Народный фронт" Юрием Березой, к которой быстро присоединились другие депутаты.

2019 год

12 октября 2019 года Шуфрич в прямом эфире ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK чуть не подрался с экс-депутатом ВР от "Свободы" Юрием Михальчишиним.

Стоит отметить, что Шуфрич так часто участвовал в разного рода потасовках, что даже занялся рукопашным боем. Нестор Шуфрич получил третий дан (это отвечает званию мастера спорта) по панкратиону – самому жесткому из существующих в настоящее время видов боев без правил. Что ему не особо помогло в вчера драке с Юрием Бутусовым.

Драки других политиков

  • 25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.
  • В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.
  • В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.
  • В Верховной Раде произошла драка депутатов. На этот раз участниками потасовки стали – нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Николай Сольский ("Слуга народа").
  • 6 февраля 2020 года сразу после начала пленарного заседания нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и "слуга народа" Артем Дмитрук устроили потасовку, которая больше напоминала какой-то подозрительный танец.

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