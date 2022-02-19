Струс мозку та інші травми. Ми зібрали всі бійки Шуфрича за останні роки

За останні 18 років політик більше десятка разів був замішаний у бійках

Нестор Шуфрич помічений у найвидовищніших бійках / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері у прямому ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі Україна 24 журналіст Юрій Бутусов учинив бійку з народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем. Це не перший конфлікт, до якого потрапляє Шуфрич. Сайт "Сьогодні" розповість про найяскравіші з них.

2004 рік

У жовтні 2004 року Шуфрич на самоті намагався протистояти опозиціонерам, які увірвалися в ЦВК. Які вимагали участі у засіданні, присвяченому відкриттю виборчих дільниць у Росії. Бійка була видовищна.

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2005 рік

23 січня 2005 року Шуфрич з'явився на майдані Незалежності для того, щоб підтримати намети прихильників екс-президента України Віктора Януковича. Після бійки з одним із прихильників нового президента він отримав струс мозку.

У травні 2005 року захищаючи свого однопартійця Івана Різака, у момент переведення з Ужгородського кардіоцентру до СІЗО, Шуфрича було побито співробітниками правоохоронних органів.

2008 рік

15 лютого 2008-го Шуфрич вкотре відзначився у відстоюванні прав VIP-ув'язнених. В результаті співробітники спецназу "впустили" на Шуфрича автомобіль, яким депутати намагалися заблокувати дорогу "воронку".

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20 листопада 2008 року Шуфрич увійшов до кабінету, де працював Микола Рудьковський – на вулиці Івана Мазепи, 26, та кілька разів ударив його в обличчя, після чого залишив приміщення.

2009 рік

8 липня 2009 року у кінотеатрі "Зоряний" Шуфрич ударив заступника голови Партії Регіонів, близького наближеного прем'єра Януковича Сергія Льовочкіна кулаком в обличчя.

11 грудня 2009 року під час програми "Шустер Live" у коридорі студії Нестор Шуфрич побився з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

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2014

30 вересня 2014 року Нестор Шуфрич на прес-конференції в Одесі розпочалася бійка, під час якої Шуфрич отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

А потім у Миколаєві його закидали яйцями. Місцеві активісти кричали: "Геть з Миколаєва", "Валіза, вокзал, Росія". Охоронцям довелося закривати його парасольками.

У грудні 2014 року Нестор Шуфрич зав'язав бійку з лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком.

2018 рік

20 грудня 2018 року Нестор Шуфрич побився прямо на трибуні парламенту із заступником голови фракції "Народний фронт" Юрієм Березою, до якої швидко приєдналися інші депутати.

2019 рік

12 жовтня 2019 року Шуфрич у прямому ефірі ток-шоу "Народ проти" телеканалу ZIK мало не побився з екс-депутатом ВР від "Свободи" Юрієм Михальчишиним.

Варто відзначити, що Шуфрич так часто брав участь у різноманітних бійках, що навіть зайнявся рукопашним боєм. Нестор Шуфрич отримав третій дан (це відповідає званню майстра спорту) за панкратіоном – найжорсткішим із існуючих нині видів боїв без правил. Що йому не надто допомогло вчора бійці з Юрієм Бутусовим.

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