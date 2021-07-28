НАПК взялось за декларацию Медведчука и еще 9 депутатов

В НАПК проверят, живет ли Виктор Медведчук по средствам. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Недавно Илья Кива и еще три нардепа получили протоколы, а теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, антикоррупционеры проверяют образ жизни Медведчука на то, соответствует ли он его доходам.
На основании высокой должности НАПК проверяет декларации таких депутатов:
- Николая Стефанчука;
- Наталии Пипы;
- Олега Марусяка;
- Вадима Струневича;
- Людмилу Буймистер;
- Сергея Кузьминых;
- Игоря Молотка;
- Иванны Климпуш-Цинцадзе.
Еще один нардеп Иван Чайковский проходит проверку на основании значительного количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа.
В чем обвиняют Виктора Медведчука
Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:
- покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).
- Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.