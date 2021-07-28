НАПК взялось за декларацию Медведчука и еще 9 депутатов

Антикоррупционеры будут выяснять, имеет ли Медведчук больше, чем зарабатывает

В НАПК проверят, живет ли Виктор Медведчук по средствам. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Недавно Илья Кива и еще три нардепа получили протоколы, а теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, антикоррупционеры проверяют образ жизни Медведчука на то, соответствует ли он его доходам.

На основании высокой должности НАПК проверяет декларации таких депутатов:

Николая Стефанчука;

Наталии Пипы;

Олега Марусяка;

Вадима Струневича;

Людмилу Буймистер;

Сергея Кузьминых;

Игоря Молотка;

Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Еще один нардеп Иван Чайковский проходит проверку на основании значительного количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа.

В чем обвиняют Виктора Медведчука

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Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

А 9 июля суд продлил ему домашний арест до 7 сентября.