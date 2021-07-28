Українська
$ 26,91
31,78
  1. Последние новости Украины

НАПК взялось за декларацию Медведчука и еще 9 депутатов

28 июля 2021 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры будут выяснять, имеет ли Медведчук больше, чем зарабатывает

В НАПК проверят, живет ли Виктор Медведчук по средствам.

В НАПК проверят, живет ли Виктор Медведчук по средствам. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Недавно Илья Кива и еще три нардепа получили протоколы, а теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, антикоррупционеры проверяют образ жизни Медведчука на то, соответствует ли он его доходам.

На основании высокой должности НАПК проверяет декларации таких депутатов:

В тренде
Не только выбор веры, но и цивилизации. Как украинцев поздравляют с Днем Крещения Руси
Политики поздравляют с Днем Крещения Руси-Украины. Коллаж "Сегодня"
  • Николая Стефанчука;
  • Наталии Пипы;
  • Олега Марусяка;
  • Вадима Струневича;
  • Людмилу Буймистер;
  • Сергея Кузьминых;
  • Игоря Молотка;
  • Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Еще один нардеп Иван Чайковский проходит проверку на основании значительного количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа.

В чем обвиняют Виктора Медведчука

Реклама

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).
  • Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

А 9 июля суд продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и градУкраина
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
"Лишние" субсидии выплатят на карточки: кому и когда ждать денегЖКХ
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курс
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять