"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко

В четверг, 10 сентября состоится очередная премьера на канале "Украина 24" – шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
- Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина";
- Михаил Добкин, политик;
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва;
- Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины;
- Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук;
- Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ;
- Ростислав Кравец, юрист;
- Макс Назаров, телеведущий;
- Олеся Яхно, политолог;
- Игорь Лесев, журналист;
- Юрий Молчанов, журналист;
- Валентин Гладких, политолог;
Темы эфира:
- Политические перипетии. Что дает Украине старт нового политического сезона?
- Коронавирус. Почему антирекорды заболеваемости устанавливаются чуть ли не каждый день и сможет ли власть остановить негативную динамику?
- Суды. Почему реформирование системы продолжается в Украине почти 20 лет, а доверие населения к прислужникам Фемиды все меньше?
Не пропустите – 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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