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  1. Последние новости Украины

"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко

10 сентября, 17:02

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Премьера нового шоу собрала целое "созвездие" украинских политиков

В четверг, 10 сентября состоится очередная премьера на канале "Украина 24" – шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

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Гости:

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина";
  • Михаил Добкин, политик;
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа";
  • Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва;
  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины;
  • Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук;
  • Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ;
  • Ростислав Кравец, юрист;
  • Макс Назаров, телеведущий;
  • Олеся Яхно, политолог;
  • Игорь Лесев, журналист;
  • Юрий Молчанов, журналист;
  • Валентин Гладких, политолог;

Темы эфира:

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Не пропустите – 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Михаил Добкин Сергей Горбатюк Ирина Верещук Татьяна Черновол Виктор Ляшко Наташа Влащенко Ток-шоу Народ проти
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