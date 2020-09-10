"Народ против": кто станет гостями новой программы Наташи Влащенко

В четверг, 10 сентября состоится очередная премьера на канале "Украина 24" – шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

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Гости:

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Сергей Власенко, заместитель председателя партии "Батькивщина";

Михаил Добкин, политик;

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва;

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины;

Валентина Маркевич, медицинский эксперт, кандидат медицинских наук;

Сергей Горбатюк, экс-глава управления спецрасследований ГПУ;

Ростислав Кравец, юрист;

Макс Назаров, телеведущий;

Олеся Яхно, политолог;

Игорь Лесев, журналист;

Юрий Молчанов, журналист;

Валентин Гладких, политолог;

Темы эфира:

Политические перипетии. Что дает Украине старт нового политического сезона? Коронавирус. Почему антирекорды заболеваемости устанавливаются чуть ли не каждый день и сможет ли власть остановить негативную динамику? Суды. Почему реформирование системы продолжается в Украине почти 20 лет, а доверие населения к прислужникам Фемиды все меньше?

Не пропустите – 10 сентября в 21:00 в премьерном выпуске "Народ против".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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