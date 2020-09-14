Нарушение карантина в Днепре и Одессе: полиция начала расследование

В Днепре и Одессе на День города на улицах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты, тем самым нарушив карантин. В связи с этим правоохранители начали расследование.
Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, полицейские уже открыли уголовное производство из-за нарушений противоэпидемиологических мер в Одессе.
Организаторов праздников могут оштрафовать на 170 тысяч гривен в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал Днепр за громкий и масштабный День города. 12 сентября, на праздничный концерт на Фестивальном причале собрались тысячи людей. Собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок.
Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов также отреагировал на празднование Дня города в Одессе.
А в "красном" Ивано-Франковске бунтуют против карантина, подробности в видеосюжете:
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