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Нарушение карантина в Днепре и Одессе: полиция начала расследование

14 сентября, 15:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Организаторов праздников могут оштрафовать на 170 тысяч гривен

В Днепре и Одессе на День города на улицах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты, тем самым нарушив карантин. В связи с этим правоохранители начали расследование.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, полицейские уже открыли уголовное производство из-за нарушений противоэпидемиологических мер в Одессе.

Организаторов праздников могут оштрафовать на 170 тысяч гривен в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал Днепр за громкий и масштабный День города. 12 сентября, на праздничный концерт на Фестивальном причале собрались тысячи людей. Собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок.

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Также напомним, глава Минздрава Максим Степанов также отреагировал на празднование Дня города в Одессе.

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А в "красном" Ивано-Франковске бунтуют против карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса штрафы Днепр карантин полиция коронавирус уголовное производство
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