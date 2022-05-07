Нас не победить! В оккупированном Бериславе ночью сняли с горсовета российский флаг

Сейчас на месте, где раньше находился российский триколор, пусто

Флаг находился возле городского совета / Коллаж "Сегодня"

В Бериславе Херсонской области ночью неизвестные сняли российский триколор, который повесили оккупанты возле здания городской совета. Украинский флаг россияне сняли несколько недель назад.

Об этом сообщает Тарас Березовец.

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Неизвестно, кто именно снял флаг России возле горсовета. Однако сейчас на месте, где раньше был российский триколор, пусто.

Над Москвой подняли флаг Украины

Неизвестные установили флаг Украины над управой московского района Хорошево-Мневники. Подписчики рассказали, что он провисел все утро. В самой управе изданию сообщили, что флаг с крыши уже убрали.

"Это было утром. Там уже всё проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все нормально", — говорится в сообщении.

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