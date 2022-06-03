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"Наш дух никто не может сломать": футболист Андрей Ярмоленко рассказал свою шокирующую историю

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3 июня, 13:40
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Украинский футболист встретил войну вместе с семьей в Киеве
Андрей Ярмоленко рассказал о первых днях войны в Украине
Андрей Ярмоленко рассказал о первых днях войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Футболист, игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко живет и тренируется в Лондоне. Так случилось, что 24 февраля его семья была в Киеве — ребенку требовалось плановое медицинское освидетельствование. Андрей следил за новостями, но не мог поверить, что началась война! И бесконечно упрекал себя в том, что отправил жену и ребенка далеко от себя.

Когда футболист приехал на тренировку, не мог даже разговаривать. Его спрашивали об Украине, а по лицу Андрея текли слезы. Тренер отпустил футболиста, сказав:

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"Сделай все, чтобы твоя семья была в безопасности" .

Через неделю Ярмоленко вернулся, считая, что стоит оставаться профессионалом и работать. Андрей признается, что забивать голы его вдохновляют украинцы.

"Я вижу, как люди борются. Я сказал себе: выходи, сколько есть сил. И бейся, как бьется твой народ. Забей гол, чтобы показать всем, как мы сильны. Что бы с нами ни происходило, наш дух никто не может сломать", – уверен футболист.

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Все родственники Андрея живут в Черниговской области. Он признается: страшно говорить, страшно думать о том, как они это пережили. Когда он увидел, что враг сделал с Черниговом, с селами в области, признался: без слез это воспринимать невозможно.

Ярмоленко уверен: хотя не все могут воевать, каждый должен помогать друг другу. Он помогает родному городу: сразу после начала войны связался с мэром и спросил о нуждах военных, которые пытается выполнять.

"Нужно помогать нашим героям, которые защищают нас, защищают Украину", – говорит Андрей. Смотрите и слушайте историю футболиста из первых уст.

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Свою историю Андрей Ярмоленко доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Ранее свою историю о войне рассказала певица Светлана Тарабарова. Также мы писали, о каких зверствах российских военных поведал освобожденный из плена украинец.

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