Наталья Яресько о репарациях: Россия должна заплатить за разрушение Украины

Украина нуждается в больших средствах на восстановление

Наталья Яресько рассказала, какая поддержка необходима для восстановления Украины / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня, КГГА

Страна-агрессор Россия должна заплатить за разрушение Украины, правовой процес относительно репараций должен начаться уже сейчас.

Об этом заявила министр финансов Украины в 2014-2016 годах, директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико в 2017-2022 годах Наталья Яресько во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Яресько подчеркнула, что Украина нуждается в больших средствах на восстановление. Эти деньги, в частности, могут поступить из арестованных российских активов.

"Это деньги российских олигархов, деньги за арестованные активы России за границей и так далее. Через правовой процесс, который должен начаться уже сейчас", – сказала она.

Яресько отметила, что в Соединенных Штатах сейчас рассматриваются законодательные акты, касающиеся олигархов.

"Но нужно расширить законодательство, чтобы репарации для Украины были более широкими и глубокими. Это может быть и специальный какой-то налог и все такое", – отметила она.

Наталья Яресько также считает, что Украине необходима поддержка Большой семерки и Большой двадцатки для восстановления страны.

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"План Маршалла – это один донор, поэтому его очень легко координировать. И это должно быть такое сотрудничество, которое будет включать в себя десятки факторов, десятки источников финансирования", – сказала она.

Яресько подчеркнула, что средства на восстановление должны тратиться по прозрачной процедуре.

"Необходимо повышать уровень взаимного доверия. В частности, между украинцами самими, а также между Украиной и донорами. Для того чтобы эти деньги использовались честно, прозрачно и эффективно", – резюмировала она.

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