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"Не бойтесь Путина": Яценюк назвал лучший способ, как остановить Россию

15 июля 2021 10:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

НАТО уже игнорировало членство Украины в 2008 году и это обернулось нападением России – больше нельзя повторять такую ошибку

Яценюк знает рецепт против Путина. Коллаж "Сегодня"

Яценюк знает рецепт против Путина. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал Запад дать Украине членство в НАТО – это лучший способ прекратить агрессию России против нашей страны.

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Об этом он сказал в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он считает очень-очень плохим решение со стороны определенных стран НАТО отказаться предоставить Украине План действий по членству в НАТО в 2008 году на Бухарестском саммите.

"Мы ожидали, что на последнем саммите получим больше ясности относительно предоставления Украине Плана действий относительно членства. Я до сих пор думаю, что это хороший знак – в декларации саммита НАТО они повторили формулировку из решения Бухарестского саммита 2008 года, где четко сказано, что Украина будет членом Альянса", – сказал Арсений Яценюк.

По его словам, Украина должна выполнить все необходимые реформы, которые касаются не только армии, но и, например, судебной власти, сильных демократических институтов, мощной и прозрачной экономики, борьбы с коррупцией.

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"Вместе с тем должно быть политическое единство внутри НАТО. НАТО должно выступать с единой позицией, а не так, как это произошло в 2008 году. Это отвечает интересам стран НАТО, чтобы Украина была в их рядах. Хотел бы донести еще одну мысль до тех, кто выступает против этого: не бойтесь Путина. Чем больше вы будете бояться, тем дальше он будет двигаться вперед… Лучший путь остановить Россию – это сделать Украину членом НАТО", – подчеркнул политик.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Франция и Германия виноваты в нападении России на Украину, поскольку именно они заблокировали ПДЧ для Украины в 2008 году.

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