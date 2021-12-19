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"Не дожила" до открытия. В поселке близ Ровно упала новогодняя елка (фото)

Миколайчук Владимир Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 14:27
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Праздничное дерево завалилось вместе с новогодними игрушками прямо на декорации
Вблизи Ровно упала новогодняя елка.
Вблизи Ровно упала новогодняя елка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Квасилов, которое входит в Ровенскую общину, упала новогодняя елка. Падение елки в центре Квасилова поутру заметили местные жители.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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В коммунальном предприятии "Трест зеленого хозяйства" рассказали, что елку, очевидно, сломал сильный ветер.

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Елка упала прямо на новогодние декорации. Фото: Facebook Треста зеленого хозяйства

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Утром 19 декабря работники треста вместе с горсветом работали, чтобы восстановить и закрепить новогоднее дерево.

Елка, которую установили в Квасилове, раньше росла на территории одного из детсадов Ровно. Из-за аварийного состояния дерево срезали и установили в поселке.

Включили не с первого раза: как в Киеве открывали елку

На Софийской площади во время открытия главной елки гирлянды включили не с первого раза.

На сцене выступал мэр города Виталий Кличко. Он поздравил зрителей с предстоящими праздниками и вместе с людьми начал обратный отсчет. Когда люди досчитали от 10 до 1, включилась только иллюминация вокруг нее.

Тогда мэр заявил, что, видимо, киевляне очень тихо считали и были не очень активны, поэтому елка не захотела сиять. Тогда начали еще один отсчет. Новогоднее дерево ярко засияло разноцветными огнями.

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