Неделя начнется с потепления! Какой будет погода в Украине завтра

Синоптики предупредили об обманчивой погоде в Украине завтра – людям будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле

Какой будет погода в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в понедельник, 7 февраля, будет преимущественно облачной, снег с дождем пройдет практически во всех областях. При этом на улице станет теплее – столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, ночью с 6 на 7 февраля в Украине еще будет мороз, однако на следующий день температура поднимется и не спадет ночью. Теплее всего будет на юге и западе страны – 3-7 градусов тепла, на севере – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. В центральных регионах ожидается днем около 3 градусов тепла, а в столице – 2-4 градуса.

Снег с дождем будет идти почти по всей стране, большинство осадков прогнозируют на вечер понедельника.

Синоптики предупредили, что погода в этот день будет обманчивой: из-за высокой влажности будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.