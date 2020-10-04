Неделя плохих новостей про коронавирус. Сколько раз мы били рекорды

В стране зафиксировали 418 летальных случаев за неделю

В Украине число зараженных превысило 200 тысяч человек. Каждый день в стране выявляют до 4000-4500 новых больных. Доктора уверены, что статистика будет только увеличиваться. "Сегодня" предлагает посмотреть полную картину по коронавирусу за неделю.

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Понедельник, 28 сентября – 2 671 новых случаев. 37 летальных случаев. 571 выздоровели.

Вторник, 29 сентября – 3 627 новых случаев. 49 летальных случаев. 1797 выздоровели.

Среда, 30 сентября – 4 027 новых случаев. 64 летальных случаев. 2110 выздоровели.

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Четверг, 1 октября – 4 069 новых случаев. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. 64 летальных случая. 2 083 выздоровели.

Пятница, 2 октября – 4 633 новых случаев. 68 летальных случаев. 2148 выздоровели.

Суббота, 3 октября – 4 661 новых случаев. 92 летальных случая. 2 146 выздоровели.

Воскресенье, 4 октября – 4140 новых случая. 44 летальных случая. 1 370 выздоровели.

Подведем итоги за неделю:

Новых случаев – 27 828

Летальных – 418

Выздоровели – 12 225

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Как заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, в Украине не было как таковой первой волны коронавируса. Благодаря введенному в стране карантину удалось предотвратить быстрый рост числа больных COVID-19.

Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в больницах осталось меньше 15 тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусом (ред. – 57,8% от существующих).

Напомним, ЕБРР озвучил свой прогноз – ранее ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,5%. Прогноз ухудшился из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. После падения ВВП Украины на 11,4% во втором квартале 2020 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз снижения экономики страны до 5,5% по итогам года.

Смотрите, как выглядит коронавирус на видео:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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