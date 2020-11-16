Nemiroff кардинально меняет дизайн, но не вкус

Мир неудержимо меняется, буквально каждый месяц, и с этим ничего не поделать. Ушли в прошлое дисковые телефоны, превратившись в смартфоны, а теперь пришло время отвыкать от традиционной бутылки-штоф Nemiroff. Но все перемены только к лучшему, так что поклонников ждет новый смелый дизайн бутылки.

Рецепт изготовления Nemiroff не меняется уже много лет, отличное качество напитка и его неповторимый вкус останутся точно такими же.

Новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и визитная карточка бренда – Nemiroff Украинская медовая с перцем. Кроме внешних изменений, линейка получила также новое название The Originals, что напоминает нам о том, что бренд Nemiroff имеет многовековую историю, уходящую корнями в 1752 год.

"Изменившись извне, важно оставаться верным себе, своим принципам и жизненным правилам. Амбициозные и неукротимые духом личности даже после внешних изменений сохраняют свою суть, ведь у них есть стержень, характер, – считает Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff. – Даже через десятки лет, завоевав мировой рынок, создав себе имя, Nemiroff The Originals меняется внешне, но остается верным своему качеству. Новый дизайн, но все тот же легендарный вкус".

Что именно изменилось в дизайне?

Форма изменилась с прямоугольной на квадратную в основе. Обновленная форма не только стильная, но и достаточно эргономична – держать ее в руке стало еще удобнее за счет специальной конструкции боковых граней. К тому же такая бутылка привлекает к себе внимание и подчеркивает статус. Крафтовая этикетка. Ее уникальность подчеркивают новые шрифты, цвета и графические элементы, характеризующие переосмысление истории в современном стиле. Такая комбинация качественно выделяется на прилавках магазинов. Новый экоколпачок изготовлен из безопасных материалов, а значит, не содержит вредных веществ наподобие бисфенола-А. Кроме этого, новые колпачки, разработанные для бренда Nemiroff, одни из первых в мире изготовлены без использования поликарбоната. Классическая защита от подделок, которую Nemiroff использовал годами (лазерная дата на стекле и колпачке), остается и в новом дизайне. Но теперь она усилена благодаря уникальной конструкции колпачка Колумб для Nemiroff. Он не только гарантирует максимально прочную фиксацию на венчике, но и защищает от возможного снятия пробки для переливания содержимого бутылки. Если колпачок был снят, то он разрушается и вернуть ему первоначальный вид уже не получится.

Напоследок отметим, что такие изменения для продукции массового сегмента из привычного всем форм-фактора – вызов водочной индустрии и введение новых стандартов. Над новым смелым дизайном работало британское агентство, специализирующееся на создании решений для ведущих игроков алкогольной индустрии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама